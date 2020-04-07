Михаилу Кругу могло быть 58: кем стали дети ушедшей легенды русского шансона

"Король русского шансона", поэт и бард Михаил Круг 7 апреля мог бы отметить свое 58-летие. Он был убит в собственном доме 1 июля 2002 года в возрасте 40 лет.

У исполнителя остались жена и двое сыновей. Сейчас дети Михаила Круга уже совсем взрослые. Кем они стали и как выглядят, – рассказывает OBOZREVATEL.

Старший сын Михаила Круга

Дмитрий Круг, Михаил Круг фото: Дни.ру

Старший сын Михаила Круга, Дмитрий, родился в 1988 году в первом браке музыканта. В 1989 году, как известно, супруги разошлись: по слухам, Светлана не выдержала многочисленных романов мужа.

Дмитрий воспитывался мамой Михаила Круга, с отличием окончил университет МВД в Санкт-Петербурге. Он живет в Твери, служит в полиции. Внешне он очень похож на отца.

Младший сын Михаила Круга

Александр Круг Фото: instagram/ssashakrugg

Когда Михаила Круга убили, его младшему сыну Саше, рожденному в браке с Ириной Круг, был всего месяц.

Сейчас парню 18. Младший сын Круга решил пойти по следам родителей и тоже занялся музыкой.

Впервые сын Круга вышел на сцену в 2018 году вместе с мамой Ириной Круг и исполнил композицию "Это было вчера". Дебют Александра состоялся на сцене Кремля, где проходил первый сольный концерт Ирины. Публика тепло встретила начинающего исполнителя. Известно, что мальчик не только хорошо поет, но и пишет стихи.

Александр Круг с мамой Ириной Круг Фото: instagram/ssashakrugg

Александр Круг с мамой Ириной Круг Фото: instagram/ssashakrugg

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