"Надо с Украиной разбираться деньгами": что Ефремов говорил о Крыме, Путине и коррупции

Российский актер Михаил Ефремов 10 ноября отмечает свой день рождения.

Артисту исполняется 56 лет. В последние годы Михаил Ефремов не раз высказывался в поддержку Украины. OBOZREVATEL решил напомнить о самых запомнившихся словах артиста, которые вызвали целую бурю эмоций в сети (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Михаил Ефремов в 2018 году 24smi.org

Михаил Ефремов – заслуженный артист России (1995). На сцену он вышел впервые в 13 лет – сыграв в спектакле "Уходя оглянись". На счету актера – работа в таких фильмах и сериалах, как "Все наоборот", "Спасатели", "Таежный роман", "Черная молния", "Любовь в большом городе 2, 3" и других.

В своем творчестве Михаил Ефремов часто высмеивает политику Владимира Путина в отношении внутренних проблем России, аннексии Крыма, Евромайдана и других моментов.

Михаил Ефремов в спектакле "Амстердам" 24smi.org

Так, 5 июня 2019 года Ефремов дал интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю, где красноречиво высказался о том, что Россия должна отдать крымский мост Украине, а также поставлять газ в страну бесплатно, и только таким способом, по его словам, государства смогут "помириться".

"Надо им этот мост отдать. Пускай они деньги берут за проезд... С Крымом, мне кажется, надо разбираться с Украиной именно деньгами. Если Украине посылать газ бесплатно 10-15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом", – заявил актер.

Михаил Ефремов в картине "Следователь Тихонов" 24smi.org

В этом же интервью Ефремов едко высказался о российском народе, назвав их главной чертой завистливость и фальшивый патриотизм.

Михаил Ефремов в молодости 24smi.org

"Сейчас все на патриотизме. Значит, точно проворовались. Если заговорили о патриотизме, значит, точно дырки в карманах", – заявил Ефремов.

Также он красноречиво прокомментировал скандальное высказывание о том, что русский народ – это "не ребенок, а мерзкая подростковая гнида", которое он сделал в 2013 году.

Михаил Ефремов на сцене театра 24smi.org

"Это старая цитата. Завистливость, крикливость, истеризм, ну все, что потом проявилось в 2014 году", – пояснил актер, отметив, что у него так же есть подобные черты.

Немного ранее Михаил Ефремов также отличился колким стихотворением о российском президенте Владимире Путине, которое сочинил писатель Андрей Орлов (Орлуша). Во время чтения произведения, артист явно пародировал главу России. Стих "Со Володей вот что происходит", где рассказывается о якобы переживаниях Путина, который не в состоянии реализовать свой военный потенциал, и от этого ему горько и обидно, словно маленькому ребенку, моментально взорвал сеть, вызвав бурю эмоций у поклонников творчества Орлуши.

Михаил Ефремов в образе Ленина 24smi.org

Российский актер Михаил Ефремов прочитал в эфире радио "Эхо Москвы" сатирическое стихотворение поэта Андрея Орлова (Орлуши) под названием "Откровения Матильда", посвященное "крымскому депутату Поклонскому". В стихе рассказывается об отношениях балерины Матильды Кшесинской и цесаревича Николая Александровича, также звучит "красноречивая" фраза "Я е** депутата Поклонского".

Однажды Михаил Ефремов исполнил в Москве номер "Ульти-шах и ульти-мат", в котором он в сатирической форме высмеял президента страны-агрессора России Владимира Путина и предсказал ему международный трибунал в Гааге.

Также Ефремов, известный своим критическим отношением к кремлевским властям, прочитал во время концерта в Киеве стих "Я решил слово "Х**" написать на заборе", который высмеивает свободу слова в России.

Отрывок из стиха:

Я решил слово "Х**" написать на заборе, И теперь по закону я, братцы, Предварительно в "Росх**поймичтонадзоре" Буду должен пройти регистрацию.

Потому, что закон все лазейки закрыл, Я читал, там мозгов трепанация: Если "Х**" прочитает три тысячи рыл, Значит – "массовая информация".

Михаил Ефремов с семьей 24smi.org

Ранее OBOZREVATEL писал, что сеть в ярости из-за высказываний Андрея Молочного.

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