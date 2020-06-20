Михаила Ефремова признали вменяемым
Российского актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве, признали вменяемым.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По словам инсайдеров, такое заключение было вынесено после судебно-психиатрической экспертизы, проведенной в одной из больниц.
"Его осмотрели психолог, психиатр и невролог. Михаил был вежлив, вел себя корректно, находился в депрессивном состоянии. Наркотической зависимости не отрицал, рассказывал о регулярных загулах. Что случилось в вечер смертельного ДТП, почти не помнит. Заключение выдали сразу, в стационар отправлять не стали, так как диагноз был очевиден", – говориться в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Позже московская прокуратура подтвердила, что Михаил Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро.
Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.
Также выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП и домашнего ареста.