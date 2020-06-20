Михаила Ефремова признали вменяемым

Кристина Долматова Люди 11:51, 20.06.2020 Обновлено: 11:54, 20.06.2020

Российского актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве, признали вменяемым.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По словам инсайдеров, такое заключение было вынесено после судебно-психиатрической экспертизы, проведенной в одной из больниц.

Михаил Ефремов (источник – 112.ua)

"Его осмотрели психолог, психиатр и невролог. Михаил был вежлив, вел себя корректно, находился в депрессивном состоянии. Наркотической зависимости не отрицал, рассказывал о регулярных загулах. Что случилось в вечер смертельного ДТП, почти не помнит. Заключение выдали сразу, в стационар отправлять не стали, так как диагноз был очевиден", – говориться в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

На Волыни на коленях встретили тело морпеха ВСУ: мечтал стать священником, но позвала война

В Днепре при задержании застрелили полицейского: он надел наручники и умер

Кондратюк: весь российский контент – это контент людей, которые поддерживают убийц Украины

В Украине резко сократятся зарплаты и взлетит количество бедных: чего ждать от карантина

Советская история исказила сознание Путина