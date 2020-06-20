Михаила Ефремова признали вменяемым

Российского актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве, признали вменяемым.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По словам инсайдеров, такое заключение было вынесено после судебно-психиатрической экспертизы, проведенной в одной из больниц.

Михаил Ефремов (источник – 112.ua)

"Его осмотрели психолог, психиатр и невролог. Михаил был вежлив, вел себя корректно, находился в депрессивном состоянии. Наркотической зависимости не отрицал, рассказывал о регулярных загулах. Что случилось в вечер смертельного ДТП, почти не помнит. Заключение выдали сразу, в стационар отправлять не стали, так как диагноз был очевиден", – говориться в сообщении.

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