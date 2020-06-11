Михаила Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков
Российского актера Михаила Ефремова допросят по делу о сбыте ему наркотиков.
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах изданию ТАСС в четверг, 11 июня.
"В рамках расследования этого дела актер будет допрошен. Ему придется ответить на вопросы о том, когда, где и у кого он приобретал наркотики", – сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что за употребление наркотиков предусмотрена административная ответственность.
Напомним: ранее сообщалось, что в крови и моче Михаила Ефремова были обнаружены следы кокаина и каннабиноидов. Следствие возбудило уголовное дело о сбыте наркотиков в рамках расследования уголовного дела о смертельном ДТП с участием артиста.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего последовало лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов – умер утром 9 июня от внутреннего кровотечения.
Позже стало известно о его последних словах незадолго до смерти.
Супруга Захарова заявила, что семья артиста, которая обещала оказать помощь после трагедии, так и не вышла с ними на связь.
Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.