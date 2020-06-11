Михаила Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков

Российского актера Михаила Ефремова допросят по делу о сбыте ему наркотиков.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах изданию ТАСС в четверг, 11 июня.

Михаил Ефремов Сергей Фадеичев/ТАСС

"В рамках расследования этого дела актер будет допрошен. Ему придется ответить на вопросы о том, когда, где и у кого он приобретал наркотики", – сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что за употребление наркотиков предусмотрена административная ответственность.

Михаил Ефремов в зале суда gordonua.com

Напомним: ранее сообщалось, что в крови и моче Михаила Ефремова были обнаружены следы кокаина и каннабиноидов. Следствие возбудило уголовное дело о сбыте наркотиков в рамках расследования уголовного дела о смертельном ДТП с участием артиста.

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