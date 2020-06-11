Михаила Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков

Кристина Долматова Люди 13:10, 11.06.2020 Обновлено: 13:18, 11.06.2020

Российского актера Михаила Ефремова допросят по делу о сбыте ему наркотиков.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах изданию ТАСС в четверг, 11 июня.

Михаил Ефремов
Сергей Фадеичев/ТАСС

"В рамках расследования этого дела актер будет допрошен. Ему придется ответить на вопросы о том, когда, где и у кого он приобретал наркотики", – сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что за употребление наркотиков предусмотрена административная ответственность.

Михаил Ефремов в зале суда
gordonua.com

Напомним: ранее сообщалось, что в крови и моче Михаила Ефремова были обнаружены следы кокаина и каннабиноидов. Следствие возбудило уголовное дело о сбыте наркотиков в рамках расследования уголовного дела о смертельном ДТП с участием артиста.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего последовало лобовое столкновение с одной из машин.

  • 58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов – умер утром 9 июня от внутреннего кровотечения.

  • Позже стало известно о его последних словах незадолго до смерти.

  • Супруга Захарова заявила, что семья артиста, которая обещала оказать помощь после трагедии, так и не вышла с ними на связь.

  • Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.

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