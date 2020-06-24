Михаил Ефремов продает дом за 50 млн, чтобы расплатиться за ДТП

Кристина Долматова Люди 20:35, 24.06.2020 Обновлено: 20:44, 24.06.2020

Российский актер Михаил Ефремов, который сейчас находится под домашним арестом после смертельного ДТП в центре Москвы, продает свой дом под Юрмалой (Латвия) за 50 млн рублей.

Как сообщает издание "КП", часть вырученных денег представители артиста планируют направить на выплату компенсации семье погибшего в аварии Сергея Захарова. На оставшуюся сумму будут жить жена и дети Ефремова.

Михаил Ефремов (источник – spletnik.ru)

Отмечается, что актер и его представители озаботились получением средств от продажи недвижимости в связи с тем, что у Ефремова на данный момент нет возможности зарабатывать. И таким образом артист планирует обеспечить финансовую подушку своей семье на случай, если его все же посадят в тюрьму.

К слову, по словам инсайдеров, все имущество Ефремова тянет не менее чем на полмиллиарда рублей. Помимо двух домов в Юрмале, у него имеется роскошная квартира в центре Москвы и особняк в Подмосковье.

Михаил Ефремов (источник – spletnik.ru)

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

  • 58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро.

  • Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.

  • Спустя несколько дней после аварии, в пятницу, 11 июня, Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" с помощью влиятельных знакомых, а также помочь близким мужчины "всеми средствами, если примут".

  • Семья погибшего Захарова не приняла извинения и помощь от актера.

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