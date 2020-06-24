Михаил Ефремов продает дом за 50 млн, чтобы расплатиться за ДТП
Российский актер Михаил Ефремов, который сейчас находится под домашним арестом после смертельного ДТП в центре Москвы, продает свой дом под Юрмалой (Латвия) за 50 млн рублей.
Как сообщает издание "КП", часть вырученных денег представители артиста планируют направить на выплату компенсации семье погибшего в аварии Сергея Захарова. На оставшуюся сумму будут жить жена и дети Ефремова.
Михаил Ефремов (источник – spletnik.ru)
Отмечается, что актер и его представители озаботились получением средств от продажи недвижимости в связи с тем, что у Ефремова на данный момент нет возможности зарабатывать. И таким образом артист планирует обеспечить финансовую подушку своей семье на случай, если его все же посадят в тюрьму.
К слову, по словам инсайдеров, все имущество Ефремова тянет не менее чем на полмиллиарда рублей. Помимо двух домов в Юрмале, у него имеется роскошная квартира в центре Москвы и особняк в Подмосковье.
Михаил Ефремов (источник – spletnik.ru)
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро.
Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.
Спустя несколько дней после аварии, в пятницу, 11 июня, Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" с помощью влиятельных знакомых, а также помочь близким мужчины "всеми средствами, если примут".
Семья погибшего Захарова не приняла извинения и помощь от актера.