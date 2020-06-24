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Михаил Ефремов продает дом за 50 млн, чтобы расплатиться за ДТП

Кристина Долматова
Кристина Долматова
Люди
2,0 т.
Михаил Ефремов продает дом за 50 млн, чтобы расплатиться за ДТП

Российский актер Михаил Ефремов, который сейчас находится под домашним арестом после смертельного ДТП в центре Москвы, продает свой дом под Юрмалой (Латвия) за 50 млн рублей.

Как сообщает издание "КП", часть вырученных денег представители артиста планируют направить на выплату компенсации семье погибшего в аварии Сергея Захарова. На оставшуюся сумму будут жить жена и дети Ефремова.

Михаил Ефремов (источник – spletnik.ru)

Михаил Ефремов (источник – spletnik.ru)

Отмечается, что актер и его представители озаботились получением средств от продажи недвижимости в связи с тем, что у Ефремова на данный момент нет возможности зарабатывать. И таким образом артист планирует обеспечить финансовую подушку своей семье на случай, если его все же посадят в тюрьму.

К слову, по словам инсайдеров, все имущество Ефремова тянет не менее чем на полмиллиарда рублей. Помимо двух домов в Юрмале, у него имеется роскошная квартира в центре Москвы и особняк в Подмосковье.

Михаил Ефремов (источник – spletnik.ru)

Михаил Ефремов (источник – spletnik.ru)

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

  • 58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро.

  • Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.

  • Спустя несколько дней после аварии, в пятницу, 11 июня, Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" с помощью влиятельных знакомых, а также помочь близким мужчины "всеми средствами, если примут".

  • Семья погибшего Захарова не приняла извинения и помощь от актера.

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