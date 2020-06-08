Актер Ефремов устроил масштабное ДТП в Москве: СМИ показали видео
Российский актер Михаил Ефремов 8 июня устроил аварию в центре Москвы на Смоленской площади.
По словам очевидцев, он был за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, передает Telegram-канал Mash (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
"Пьяный в хлам!" – прокомментировал состояние мужчины один из очевидцев происшествия.
Артист развернулся на площади с нарушением правил и врезался в фургон. На запись камеры наблюдения попало, как россиянин на скорости пересек двойную сплошную и лоб в лоб влетел во встречную машину.
Артист был задержан полицией для дачи показаний, что подтвердили и правоохранители.
По данным журналистов, водитель фургона пострадал, ему понадобилась помощь медиков. Mash передает, что травмы получил 40-летний Сергей Захаров.
Предварительно, водитель фургона в тяжелом состоянии. Мужчину реанимировали в машине "скорой", а затем доставили в Институт Склифосовского с многочисленными травмами.
На место инцидента, как пишет Mash, появились члены семьи Ефремова.
Машины в результате столкновения сильно пострадали. У черного джипа, за рулем которого был артист, сбита передняя часть. Фургон перекосило, а погнутую крышку бампера выгнуло наверх.
Как пишет baza, в машине артиста находились двое пассажиров: еще один российский актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова.
В отношении Ефремова, по информации ТАСС, может быть возбуждено дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), предусматривающее до семи лет лишения свободы.
Предлагаем посмотреть видео с места аварии:
Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 7 июня в Москве на улице Строителей открыли стрельбу, в результате которой пострадали мужчина и женщина. Предварительно, из своего балкона по людям стрелял 50-летний мужчина, который недавно разошелся с женой.