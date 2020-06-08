Актер Ефремов устроил масштабное ДТП в Москве: СМИ показали видео

Российский актер Михаил Ефремов 8 июня устроил аварию в центре Москвы на Смоленской площади.

По словам очевидцев, он был за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, передает Telegram-канал Mash (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Пьяный в хлам!" – прокомментировал состояние мужчины один из очевидцев происшествия.

Михаил Ефремов устроил ДТП Telegram-канал "Подъём"

Артист развернулся на площади с нарушением правил и врезался в фургон. На запись камеры наблюдения попало, как россиянин на скорости пересек двойную сплошную и лоб в лоб влетел во встречную машину.

Артист был задержан полицией для дачи показаний, что подтвердили и правоохранители.

По данным журналистов, водитель фургона пострадал, ему понадобилась помощь медиков. Mash передает, что травмы получил 40-летний Сергей Захаров.

Ефремов курит, пока его под руку ведет сотрудник ДПС Telegram-канал "Подъём"

Telegram-канал "Подъём"

Предварительно, водитель фургона в тяжелом состоянии. Мужчину реанимировали в машине "скорой", а затем доставили в Институт Склифосовского с многочисленными травмами.

На место инцидента, как пишет Mash, появились члены семьи Ефремова.

ДТП в Москве с Ефремовым Mash

Реакция дочери артиста, которую она запостила в соцсети baza

Машины в результате столкновения сильно пострадали. У черного джипа, за рулем которого был артист, сбита передняя часть. Фургон перекосило, а погнутую крышку бампера выгнуло наверх.

Авто Ефремова и сам артист после ДТП baza

Как пишет baza, в машине артиста находились двое пассажиров: еще один российский актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова.

Иван Стебунов на месте происшествия baza

В отношении Ефремова, по информации ТАСС, может быть возбуждено дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), предусматривающее до семи лет лишения свободы.

Михаил Ефремов Kotsnews

Предлагаем посмотреть видео с места аварии:

Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 7 июня в Москве на улице Строителей открыли стрельбу, в результате которой пострадали мужчина и женщина. Предварительно, из своего балкона по людям стрелял 50-летний мужчина, который недавно разошелся с женой.