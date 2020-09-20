Борисов умер от коронавируса: как известный телеведущий выглядел в молодости

Российский телеведущий Михаил Борисов, который, вероятно, погиб от COVID-19, почувствовал себя плохо на съемочной площадке, но сначала отказался от госпитализации.

Через пару часов 71-летний мужчина начал задыхаться, и скорая увезла его в ближайшую больницу, пишет МК. Там артиста ввели в искусственную кому, подключили к ИВЛ и собрались перевезти в специализированную больницу, но во время транспортировки Борисов умер. Позже оказалось, что 75% его легких были поражены.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с интересными фактами биографии Борисова и его фото в молодости.

Михаил Борисов – советский и российский режиссер, актер, заслуженный деятель искусств РФ, профессор и завкафедрой режиссуры Театрального института имени Щукина, заведующий кафедрой эстрадного искусства ГИТИСа, артист театра имени Вахтангова.

Он родился 8 февраля 1949 года в Москве. В 1972 году получил специальность "технология разработки подземных угольных месторождений". Играл в КВН в команде университета.

Позже получил диплом по специальности "режиссер драмы" в ВТУ имени Щукина.

С первой женой Валентиной Борисов познакомился еще в молодости в горном институте. По словам артиста, девушка понравилась ему тем, что была в него влюблена, пишет "24СМИ". Вскоре супруги развелись. Дочь Борисова от первой жены Маша решила остаться с отцом.

Со второй женой Еленой, заметившей будущего мужа в команде КВН и поступившей в тот же вуз, что и он, мужчина прожил в браке 12 лет. Женщина умерла спустя несколько дней после рождения сына Вениамина.

Также известно о романе телеведущего с ровесницей его старшей дочери Анной. Их отношения длились около десяти лет, но в итоге пара рассталась.

Умерший артист был известен в РФ по роли ведущего "Русского лото". Он также был художественным руководителем этой программы. Свою работу над проектом он начал еще в 1994 году.

Пока розыгрыши "Русского лото" будут вести соведущие Борисовича Ирида Хусаинова, Инна Воронина и Виктория Панина.

В 2004 году артист вел и другие телепроекты: "Умный нашелся" (на канале "ТВ Центр") и "Олимпийский огонь" ("Спорт").

Примечательно, что погибшая российская певица Валентина Легкоступова свое последнее прижизненное фото сделала именно с Борисовым.

На это обратила внимание дочь Легкоступовой, певица Анетта Бриль. Она показала этот снимок в Instagram.

"Что за год такой… Мамино последнее фото… Светлая память Михаилу Борисову и Валентине Легкоступовой", – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее от коронавируса умер экс-солист группы The Temptations Брюс Уильямсон.