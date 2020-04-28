Миддлтон запрещено критиковать: Маркл пожаловалась на королевскую семью

Мария Дидык Люди 15:47, 28.04.2020

Жена принца Гарри Меган Маркл заявила, что в Британии было запрещено критиковать герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон, в то время, как она сама постоянно поддавалась травле в СМИ.

Маркл уверена, что во дворце спокойно смотрели на то, как ей устраивают травлю и критикуют каждый ее шаг, пишет Daily Mail.

Меган Маркл

При этом Меган отметила, что СМИ особо не критиковали Кейт Миддлтон, которая словно "является неприкосновенной персоной". Если бы таблоиды так накинулись на Миддлтон, то дворец немедленно бы принял меры.

"Меган сказала, что никто бы не смирился с критикой Кейт. Если бы это произошло, устаревшая система сотрудничества с прессой была бы пересмотрена. Источники, ответственные за жестокие нападения, были бы перекрыты", — передал инсайдер слова Меган.
Кейт Миддлтон

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