Миддлтон в ярости из-за поступка Маркл: что произошло
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в ярости из-за решения Меган Маркл и принца Гарри уйти из королевской семьи.
Как пишет издание Tatler, сейчас герцогиня чувствует себя истощенной и пойманной в ловушку из-за того, что после ухода Сассекских на нее легла дополнительная нагрузка.
Кроме того, Кейт и принц Уильям не могут уделить внимание своим детям, потому что вынуждены заниматься делами Меган и Гарри.
"Уильям и Кэтрин действительно хотели в воспитании детей быть практиками. А Сассексы фактически заставили их бросить детей на произвол судьбы", – сказал изданию источник из окружения принца Уильяма и герцогини.
Отставка Маркл и принца сильно повлияла на жизнь Уильяма и Кейт:
"Кейт в ярости из-за увеличившейся нагрузки. Конечно, она улыбается, но не хочет этого. Она по-прежнему работает с полной отдачей, как главное ответственное лицо, которое постоянно должно быть на виду и не может позволить себе лишний выходной".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, Меган Маркл заявила, что в Британии было запрещено критиковать герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон, в то время, как она сама постоянно поддавалась травле в СМИ.