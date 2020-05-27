Миддлтон в ярости из-за поступка Маркл: что произошло

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в ярости из-за решения Меган Маркл и принца Гарри уйти из королевской семьи.

Как пишет издание Tatler, сейчас герцогиня чувствует себя истощенной и пойманной в ловушку из-за того, что после ухода Сассекских на нее легла дополнительная нагрузка.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл vokrug.tv

Кроме того, Кейт и принц Уильям не могут уделить внимание своим детям, потому что вынуждены заниматься делами Меган и Гарри.

"Уильям и Кэтрин действительно хотели в воспитании детей быть практиками. А Сассексы фактически заставили их бросить детей на произвол судьбы", – сказал изданию источник из окружения принца Уильяма и герцогини.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл extratv.com

Отставка Маркл и принца сильно повлияла на жизнь Уильяма и Кейт:

"Кейт в ярости из-за увеличившейся нагрузки. Конечно, она улыбается, но не хочет этого. Она по-прежнему работает с полной отдачей, как главное ответственное лицо, которое постоянно должно быть на виду и не может позволить себе лишний выходной".

Кейт Миддлтон и Меган Маркл bazaar.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, Меган Маркл заявила, что в Британии было запрещено критиковать герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон, в то время, как она сама постоянно поддавалась травле в СМИ.