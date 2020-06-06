Миддлтон подала в суд на известный глянец: ее подставил друг из университета

Кенсингтонский дворец от имени Кейт Миддлтон подал в суд на в суд на знаменитое издание Tatler, которое ранее опубликовало скандальную статью о герцогине Кембриджской с фейковыми данными. Текст был согласован близким другом Миддлтон со времен университета.

Дворец потребовал удалить статью под названием "Екатерина Великая" из сайта издания, а также не допустить ее печати в июльском номере журнала, пишет Daily Mail.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл Тopre.ru

Герцогиня Кембриджская крайне "расстроена и возмущена" фактом выхода текста. Во-первых, в нем рассказали о болезни, которой Миддлтон никогда не страдала, а во-вторых – главным редактором журнала является близкий друг герцогини по учебе в университете Сент-Эндрюса Ричард Деннен. Именно он якобы позволил напечатать ложную информацию о ней.

В тексте автор статьи Анна Пастернак критикует Кейт, приписывает ей расстройство пищевого поведения и эмоциональное истощение из-за Меган Маркл. Якобы после того, как принц Гарри и его супруга отказались от королевских титулов, на Миддлтон и принца Уильяма свалился слишком тяжелый груз ответсвенности.

Обложка журнала с Кейт Миддлтон Тatler

После выхода статьи герцог и герцогиня Кембриджские подали иск против журнала.

Комментируя иск Кенсингтонского дворца представитель Tatler заявил, что жалоба "бессмысленна". Главный редактор Ричард Деннен, с которым Миддлтон общалась в студенческие времена указал, что Дворец знал о том, что издание работает над статьей о герцогине Кембриджской.

Интересно, что среди инсайдеров в королевской семье, с которыми общалась автор статьы Анна Пастернак, есть бывший редактор Tatler Ванесса Малруни – невестка лучшей подруги Меган Маркл, Джессики Малруни. Британские СМИ уже предположили, что к статье может быть причастна Меган Маркл, однако пока это остается на уровне домыслов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сообщалось, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон высказала острое недовольство решением Меган Маркл и принца Гарри уйти из королевской семьи.

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