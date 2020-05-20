Миддлтон и Уильям заключили тайное соглашение перед свадьбой: о чем договорились супруги

Королевский биограф Кейт Николл рассказала в своей книге о тайном соглашении Кейт Миддлтон и принца Уильяма перед свадьбой, которое помогло им сохранить свои отношения.

Как передает 7days, за четыре года до свадьбы будущие супруги расстались во второй раз, и тогда многие были уверены, что на этом роман Кейт и Уильяма закончился.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Getty

Однако, сообщается, что после расставания в 2007 году Миддлтон и принц поняли, что они дороги друг другу. И, чтобы никакая случайность не могла разрушить их совместное будущее, они дали другу другу обещание: во что бы то ни стало они поженятся и заведут детей.

Это соглашение они заключили, когда вскоре после примирения отправились в романтическую поездку на Сейшелы.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Getty

Впрочем, сообщается, что в данном обещании больше нуждалась Кейт, которая мечтала выйти замуж за Уильяма. А вот принц, наоборот, не спешил жениться. Однако в итоге ему пришлось сдержать данное им слово, и в 2010 году он сделал предложение Миддлтон.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Getty

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