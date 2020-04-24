Миддлтон и принц Уильям растрогали сеть милым видео с детьми
Кейт Миддлтон и принц Уильям порадовали сеть трогательным видео, на котором засветились вместе со своими детьми. Они приняли участие в The Big Night In, благотворительном развлекательном телемарафоне.
В день рождения младшего сына герцог и герцогиня Кембриджские вышли на крыльцо дома, в котором они сейчас живут, чтобы поблагодарить аплодисментами всех, кто продолжает работать. Видео разместили на странице Kensington Palace в социальной сети Instagram.
Видео сопровождает музыка из хита группы Cold Play — Paradise.
Также, принц Уильям и актер Стивен Фрай сняли шуточное видео в стиле знаменитого комедийного сериала Черная гадюка (The Blackadder’s), который выходил на телеканале BBC с 1983 по 1989 год. Стивен Фрай исполнил роль генерала Мелчетта, а принц Уильям — самого себя.
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