Миддлтон и принц Уильям растрогали сеть милым видео с детьми

Мария Дидык Люди 17:52, 24.04.2020 Обновлено: 18:14, 24.04.2020

Кейт Миддлтон и принц Уильям порадовали сеть трогательным видео, на котором засветились вместе со своими детьми. Они приняли участие в The Big Night In, благотворительном развлекательном телемарафоне.

В день рождения младшего сына герцог и герцогиня Кембриджские вышли на крыльцо дома, в котором они сейчас живут, чтобы поблагодарить аплодисментами всех, кто продолжает работать. Видео разместили на странице Kensington Palace в социальной сети Instagram.

Скриншот из видео

Видео сопровождает музыка из хита группы Cold Play — Paradise.

Также, принц Уильям и актер Стивен Фрай сняли шуточное видео в стиле знаменитого комедийного сериала Черная гадюка (The Blackadder’s), который выходил на телеканале BBC с 1983 по 1989 год. Стивен Фрай исполнил роль генерала Мелчетта, а принц Уильям — самого себя.

Стивен Фрай
Скриншот из видео
Принц Уильям
Скриншот из видео

Ранее OBOZREVATEL писал о том, сколько денег тратят на одежду члены королевской семьи.

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