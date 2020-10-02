Michelle Andradе: пандемия помогла по-новому посмотреть на Украину

Молодая украинская певица боливийского происхождения Michelle Andradе (Мишель Андраде. – Ред.) презентовала новый клип на песню Tonight. Ролик посвящен лету 2020 года и напоминает зрителю о том, насколько важно не унывать и сохранять позитивные эмоции и воспоминания, несмотря на сложное время из-за пандемии коронавируса.

Tonight –это калейдоскоп летних флешбэков. Артистка оказывалась в разных локациях, сменила более десятка разных образов и даже самостоятельно пилотировала самолет. Эксклюзивно для OBOZREVATEL Michelle Andradе и режиссер видео, клипмейкер Константин Гордиенко рассказали, как проходил съемочный процесс в условиях карантина и как коронавирус повлиял на жизнь и работу артистки (чтобы посмотреть видео, доскролльте материал до конца).

– Как работалось Мишель и Константину в паре? Были ли конфликтные моменты?

Michelle Andradе: "С Костей мы работали не впервые, но он в первый раз снимал для меня клип. С ним всегда очень легко – даже выучить танец для номера Hasta La Vista за один день. Если на съемке клипа мне хотелось импровизировать, он это поддерживал, если меня что-то смущало – на ходу менял. Костя знает, как правильно работать с артистами. Потому я была уверена в нем как в режиссере, в его команде, и в том, что все получится даже круче, чем планируется".

Константин Гордиенко, режиссер клипа: "Конфликтов не было. Каждая локация и образ попали в точку, Мишель чувствовала себе органично и понимала меня мгновенно: иногда я даже не успевал ставить задачи, а сразу получал результат. Вся команда отметила работу артиста – это чистая и искренняя энергия".

– Какой момент съемок был самым сложным? Почему? Были ли сцены, которые так и не удалось снять?

Michelle Andradе: "За три съемочных дня чего только не было: я рулила самолетом, прыгала в воду с 11-метрового карьера, танцевала с парашютом и мотоциклами… У нас был настоящий съемочный марафон. Но сложнее всего оказалась последняя сцена, когда мне нужно было прыгнуть в холодную воду в холодный день. Зато какой кайф потом!".

Константин: "Сложностей хватало. Каждая локация была вызовом. Репетиций и подготовки у Мишель не было, потому она сразу входила в локацию и работала. Танцевать на крыше движущегося автобуса, ехать, сидя спиной на мотоцикле, прыгнуть с большой высоты в холодную воду – все это она делала без вопросов".

– Мишель сменила 11 образов, какой из них понравился больше всего? Многие звезды рассказывают курьезные случаи, которые касаются съемок или выступлений из-за специфических костюмов. У вас ничего подобного не происходило?

Michelle: "Образы мы подбирали и утверждали всей командой, потому они все мне очень нравятся: смелые, стильные, современные и откровенные. Многое шили специально под клип, часть вещей была от украинских дизайнеров. Особенно радостно, что в видео присутствует белье моего любимого бренда Zhilyova Lingerie – присмотритесь внимательнее в одной из сцен клипа.

Из-за частой смены большого количества локаций приходилось переодеваться в машине. Это в принципе непросто, а когда еще нужно надеть сложный корсет или костюм… Но мы справились – и в жаре, и в холоде".

Константин: "Один образ отметить не смогу, потому что в каждом из них Мишель была уникальна".

– Во время съемок Мишель сама пилотировала самолет. Как справилась с новым навыком и со страхом? Были ли какие-то риски?

Michelle: "Когда Костя сказал: "Может быть, ты сможешь поуправлять самолетом…", я не сильно серьезно к этому отнеслась. Разволновалась я, когда мы с пилотом уже были в небе и он говорит, что сделаем поворот, а потом ты сама будешь пилотировать. Приземлилась я вся мокрая от волнения, несмотря на то, что в салоне было достаточно воздуха. Очень ответственно и очень круто!".

Константин: "Я могу сказать, что она справилась очень достойно – впервые сесть за руль самолета и, конечно под контролем пилота, управлять им – это не каждый смог бы. Правда из-за сильного ветра самолет сильно качало и трусило во время полета, хотя Мишель это только заводило".

– Клип посвящен летней тематике. Как вы провели лето 2020, ведь оно было не вполне обычным из-за пандемии и карантинных ограничений? Какие планы удалось воплотить, а какие – нет?

Michelle Andradе: "Да, это лето было не совсем обычным, хотя мне повезло вырваться в конце сентября и улететь на море, чтобы слегка продлить лето. Ограничения помогли нам по-новому посмотреть на Украину и осознать, насколько она красивая. Я много раз была в Одессе, а во время съемок клипа мне посчастливилось побывать на Коростышевском карьере – чувствовала себя там, как в каком-то фильме".

– О чем жалеете больше всего из того, что не удалось сделать этим летом?

Michelle: "Разве что о том, что все лето проходила без загара – только в конце теплого сезона стала более смугленькой".

– Этим летом были отменены большинство концертов и фестивалей, наверняка, это коснулось и Michelle Andrade. Как перенесла этот период и насколько существенно повлияли на карьеру такие ограничения?

Michelle: "В моем графике были концерты и фестивали, которые отменились. Конечно, я очень скучала! Этим летом у всех артистов было немного живых выступлений, но тем ценнее была каждая встреча со зрителями. Каждый концерт – как целое событие".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украино-боливийская певица Michelle Andrade поделилась личной историей о переезде в Украину по случаю релиза песни PROUD.