Michelle Andrade кардинально сменила имидж. Фото

Известная певица украинско-боливийского происхождения Michelle Andradе (Мишель Андраде. – Ред.) кардинально сменила свой цвет волос и прическу.

На своей странице в Instagram 24-летняя артистка продемонстрировала свой новый дерзкий образ. Звезда опубликовала фото и показала, что решилась на эксперимент с волосами: она подстригла челку и покрасила пряди в розовый цвет.

"Алло, Миша, хочу так! - Прекрасно! Сможешь завтра? - Буду! Обожаю своего друга Михаила Рудишина за то, что он всегда за бешеные идеи!!! Первая моя покраска!" – написала в фотоблоге звезда.

Мишель Андраде с новой прической. Instagram Michelle Andrade

Отметим, что такое яркое перевоплощение Michelle Andradе многим пользователям сети очень понравилось. Даже украинские артисты остались в восторге от нового имиджа певицы. Так, Даша Астафьева, Позитив и Артем Пивоваром прокомментировали ее фото, засыпав звезду комплиментами.

Фанаты оставили лестные комментарии. Instagram Michelle Andrade

Украинские знаменитости прокомментировали новый образ Андраде. Instagram Michelle Andrade

Как сообщал OBOZREBATEL, ранее Michelle Andradе поделилась личной историей о переезде в Украину.