Michelle Andrade кардинально сменила имидж. Фото

Известная певица украинско-боливийского происхождения Michelle Andradе (Мишель Андраде. – Ред.) кардинально сменила свой цвет волос и прическу.

На своей странице в Instagram 24-летняя артистка продемонстрировала свой новый дерзкий образ. Звезда опубликовала фото и показала, что решилась на эксперимент с волосами: она подстригла челку и покрасила пряди в розовый цвет.

"Алло, Миша, хочу так! - Прекрасно! Сможешь завтра? - Буду! Обожаю своего друга Михаила Рудишина за то, что он всегда за бешеные идеи!!! Первая моя покраска!" – написала в фотоблоге звезда.

Отметим, что такое яркое перевоплощение Michelle Andradе многим пользователям сети очень понравилось. Даже украинские артисты остались в восторге от нового имиджа певицы. Так, Даша Астафьева, Позитив и Артем Пивоваром прокомментировали ее фото, засыпав звезду комплиментами.

Как сообщал OBOZREBATEL, ранее Michelle Andradе поделилась личной историей о переезде в Украину.