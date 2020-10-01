Международный день музыки 2020: кто из украинских артистов добился славы за рубежом

1 октября во всем мире отмечают Международный день музыки. В Украине этот праздник также пользуется популярностью, в частности, о нем вспоминают и наши артисты.

Среди украинских современных музыкантов многие успели добиться высот в довольно молодом возрасте. К тому же, они не только сумели завоевать славу на территории родной страны, но и далеко за ее пределами. OBOZREVATEL решил рассказать об украинских артистах, которых сейчас охотно слушают и любят меломаны во всем мире.

The Hardkiss

Группе The Hardkiss удалось завоевать любовь украинского слушателя далеко не сразу, однако, изначально они были нацелены покорять запад. Талантливые музыканты вышли далеко за пределы Украины. Необычная голосовая подача, атмосферные выступления, самобытный музыкальный слог – все это помогло им запомниться поклонникам.

За 9 лет существования The Hardkiss работали на одной сцене с легендами: The Prodigy, Deftones, Skillet, Hurts, Solange Knowle. Также музыканты нередко дают сольные концерты за границей и имеют армию фанатов по всей Европе.

KAZKA

KAZKA – относительно молодой коллектив, который смело можно назвать феноменом современной украинской музыки. Именно они заставили весь мир петь на украинском языке – их трек "Плакала" вошел в топ-10 песен мирового чарта Shazam и стал хитом во многих странах. Клип на эту композицию с момента премьеры (2018 год) собрал почти 340 миллионов просмотров на YouTube, еще более 90 млн пользователей посмотрели лирик-видео до выхода ролика. Это первый случай в истории современной украинской музыки, когда песня на украинском языке вызывает такой резонанс в мире.

Вскоре после премьеры песня "Плакала" была записана и выпущена на английском языке, а в концертном расписании группы появились первые европейские концерты и тур по Америке. Украинский коллектив и сейчас продолжает развиваться в выбранном направлении. Ребята удачно сочетают элементы современной электронной музыки с народным стилем исполнения, что нравится слушателям и выделяет группу на фоне других исполнителей.

MONATIK

MONATIK – мультиартист, хитмейкер и популярный музыкант в Украине и далеко за ее пределами. Артист без труда собирал топовые концертные площадки в родной стране: Дворец спорта и НСК "Олимпийский" в Киеве, а также стадионы в других городах Украины.

Помимо фурора в Украине, MONATIK побывал с концертами в 20 странах. В 2018 году певец начал активно готовиться к работе с иностранной аудиторией. Он выступил в США, Канаде, Германии и Франции. Три песни музыканта вошли в список самых популярных в украинском сегменте Apple Music.

ONUKA

С 2015 года ONUKA стала самой желанной гостьей на всех украинских фестивалях, а со своим вторым альбомом она вышла далеко за пределы родной страны.

Этот отыграл несколько концертов в Европе, где их отметили, как "необычайно талантливых личностей". Настоящий фурор ONUKA произвела во время выступления на Евровидении 2017 в Киеве – тогда номер украинской группы вызвал широкий резонанс во всей Европе.

Brunette Shoot Blondes

Ребята из Кривого Рога вовсю покоряют запад, их уже успели назвать "украинскими битлами". В 2014 году их клип на песню Knock Knock стал вирусным – за 10 дней с момента публикации на YouTube он собрал более 5 млн просмотров, что являлось рекордом для украинского сегмента контента.

Видео снималось одним дублем, одной камерой и без монтажа. В октябре 2014 года ролик Knock Knock попал на первое место в YouTube в категории "Новые исполнители со всего мира". Клип также был загружен в социальную сеть Facebook, где параллельно за несколько недель собрал более 26 миллионов просмотров

Также еще один клип музыкантов на песню Hips в 2017 году получил награду в категории Best Music Video в престижном американском конкурсе Los Angeles Film Awards.

Зарубежная пресса называла коллектив сенсационным. Публикации об украинцах Brunettes Shoot Blondes появились в Billboard, The Daily Mirror, USA Today, Mashable, Business Insider, Daily Mail и других престижных изданиях.

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