Звезды, которые располнели до неузнаваемости: Мэтью Пэрри, Рианна, Рассел Кроу и другие

Известные актеры Мэтью Пэрри, Леонардо ди Каприо, певица Рианна и другие звезды Голливуда набрали сразу больше десяти лишних килограммов.

Жить ни в чем себе не отказывая – это как раз про этих селебрити. В какой-то момент их вес вышел из-под контроля, и располневшие фигуры стали горячей темой для обсуждения СМИ и поклонников. OBOZREVATEL собрал фото до и после пяти голливудских знаменитостей, которые сильно поправились и пока не смогли избавиться от лишнего веса.

Популярная певица и любимица публики резко поправилась, но решила не мучать себя диетами и бесконечными тренировками. Вместо этого Рианна занимается линейкой своего нижнего белья, без стеснения позирует для его рекламы и даже акцентирует внимание на своих располневших бедрах. А новые сочные формы не мешают звезде оставаться преданной откровенным нарядам, любимым топикам и обтягивающим вещам.

Звезду "Друзей" Мэттью Перри уже не узнаешь на улице с первого раза. Актер не только изрядно постарел, но и набрал немало лишних килограммов. Такие изменения во внешности Пэрри произошли за шесть месяцев – время, когда актер не попадал под прицелы камер папарацци. За это время актер не только набирал вес, но и занимался своей личной жизнью. Так, 51-летней актер недавно объявил о помолвке с 29-летней красоткой Молли Гурвиц.

Один из главных красавчиков Голливуда прилично прибавил в весе, что подтверждают большинство его фото за последнее время. Но звезда "Титаника" и "Волка с Уолл-стрит" не спешит возвращать себе стальной пресс, поскольку и с животиком пользуется успехом у молодых моделей.

Певица в этом году впервые стала мамой, что сильно отразилось на ее фигуре. Кэти сильно поправилась за время беременности и еще не успела вернуть былую форму. Несмотря на это, звезда уже вышла из декрета и приступила к работе.

Сегодня Рассел Кроу уже мало чем напоминает рельефного "Гладиатора", которого когда-то играл в одноименном фильме. Вес Кроу за время карантина достиг 140 килограммов, а тело обрюзгло. Кроме этого, актер отрастил бороду, которая также прибавила ему лишних лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали, как изменился и поправился Леонардо Ди Каприо. В ноябре 2020 года ему стукнуло 46 лет.