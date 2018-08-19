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Мэттью Перри – 49: как менялась внешность актера из "Друзей"

3.2тЧитать новость на украинском

19 августа американо-канадский актер Мэттью Пэрри празднует 49-летие. Несмотря на множество фильмов с его участием, Перри прославился ролью Чендлера Бинга в американском комедийном телесериале "Друзья", который транслировали с 1994 по 2004 годы.

За годы своей карьеры актер менялся так сильно, что его порой не узнавали даже поклонники! Заметить это можно по фотографиям именинника за разные годы, пишет clutch.ua.

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Персона
Мэттью Перри
Объект
звезды
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Мироненко Ання
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