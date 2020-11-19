Мэттью МакКонахи заявил, что может уйти в политику

Голливудский актер Мэттью МакКонахи рассказал, в каких случаях может уйти в политику.

Он задумывается баллотироваться в губернаторы Техаса или на другую должность. Об этом звезда сообщил в интервью "WBRC".

По словам знаменитости, в случае если политика пересмотрит свою цель, то тогда он бы мог быть более заинтересованным.

Он отметил, что на сегодняшний день политический мир кажется ему "безнадежным".

Мэттью МакКонахи рассказал, в каких случаях может уйти в политику Tvkinoradio

Кроме того, МакКонахи добавил, что такое решение будет зависеть от людей в штате.

"Люди перестали доверять друг другу, что привело к утрате доверия к самим себе. Если это распространится как эпидемия, то у нас будет анархия", – сказал актер.

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