Мэттью МакКонахи заявил, что может уйти в политику

Голливудский актер Мэттью МакКонахи рассказал, в каких случаях может уйти в политику.

Он задумывается баллотироваться в губернаторы Техаса или на другую должность. Об этом звезда сообщил в интервью "WBRC".

По словам знаменитости, в случае если политика пересмотрит свою цель, то тогда он бы мог быть более заинтересованным.

Он отметил, что на сегодняшний день политический мир кажется ему "безнадежным".

Кроме того, МакКонахи добавил, что такое решение будет зависеть от людей в штате.

"Люди перестали доверять друг другу, что привело к утрате доверия к самим себе. Если это распространится как эпидемия, то у нас будет анархия", – сказал актер.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы шоумены, актеры и спортсмены, которые стали мэрами и президентами.