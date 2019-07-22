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Metallica исполнила песню Цоя на концерте в Москве: сеть в восторге

2.9т Читать материал на украинском

Американская рок-группа Metallica исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови" во время концерта на московском стадионе "Лужники" в рамках тура WorldWired.

На видео, снятом фанатами, слышно, что зрители не ожидали такого сюрприза от музыкантов.

Metallica

Metallica

MetallicA.kiev.ua

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"Вырос на песнях Вити. Спасибо, это было очень круто, мурашки по коже", "Металлика, спасибо огромное!", "Пробрало до слез! Как же круто!", "Это был самый эмоциональный и дорогой сердцу концерт за всю мою жизнь!", "Видно, что ребята подготовились к этому концерту", - пишут в сети.

Metallica исполнила песню Цоя на концерте в Москве: сеть в восторге
Metallica исполнила песню Цоя на концерте в Москве: сеть в восторге
Metallica исполнила песню Цоя на концерте в Москве: сеть в восторге
Metallica исполнила песню Цоя на концерте в Москве: сеть в восторге
Metallica исполнила песню Цоя на концерте в Москве: сеть в восторге
Metallica исполнила песню Цоя на концерте в Москве: сеть в восторге

Как ранее писал OBOZREVATEL, 17 июля в Киеве состоялся концерт популярной американской группы 30 Seconds to Mars. Во время выступления лидер коллектива Джаред Лето станцевал с украинским флагом и восхитил своих фанатов.

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Персона
Metallica
Место
Россия Москва
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
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