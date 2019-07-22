Metallica исполнила песню Цоя на концерте в Москве: сеть в восторге

Американская рок-группа Metallica исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови" во время концерта на московском стадионе "Лужники" в рамках тура WorldWired.

На видео, снятом фанатами, слышно, что зрители не ожидали такого сюрприза от музыкантов.

Metallica MetallicA.kiev.ua

"Вырос на песнях Вити. Спасибо, это было очень круто, мурашки по коже", "Металлика, спасибо огромное!", "Пробрало до слез! Как же круто!", "Это был самый эмоциональный и дорогой сердцу концерт за всю мою жизнь!", "Видно, что ребята подготовились к этому концерту", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 17 июля в Киеве состоялся концерт популярной американской группы 30 Seconds to Mars. Во время выступления лидер коллектива Джаред Лето станцевал с украинским флагом и восхитил своих фанатов.

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