Местонахождение осужденного Ефремова скрывают от его родственников – СМИ
Во вторник, 10 ноября, осужденному российскому актеру Михаилу Ефремову исполняется 57 лет. Как оказалось, родственники артиста не знают, где он сейчас находится.
Так, знаменитость этапировали в колонию Белгородской области. Но Федеральная служба исполнения наказаний не рассказала его представителям, где Ефремов окажется в день своего рождения, пишет "СтарХит".
Отмечается, что Ефремов, по информации одного из источников, находится в пересыльном пункте одного из СИЗО в городе Орле. Другой источник утверждает, что артиста уже доставили в Белгородскую область.
Сотрудники ФСИН отказались подтверждать эту информацию журналистам и представителям актера.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Артист на момент ДТП был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня, в реанимации.
Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Однако позже артисту смягчили приговор до 7,5 лет.