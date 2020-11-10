Местонахождение осужденного Ефремова скрывают от его родственников – СМИ

София Ковнир Люди 15:45, 10.11.2020 Обновлено: 15:57, 10.11.2020

Во вторник, 10 ноября, осужденному российскому актеру Михаилу Ефремову исполняется 57 лет. Как оказалось, родственники артиста не знают, где он сейчас находится.

Так, знаменитость этапировали в колонию Белгородской области. Но Федеральная служба исполнения наказаний не рассказала его представителям, где Ефремов окажется в день своего рождения, пишет "СтарХит".

Отмечается, что Ефремов, по информации одного из источников, находится в пересыльном пункте одного из СИЗО в городе Орле. Другой источник утверждает, что артиста уже доставили в Белгородскую область.

Осужденный Михаил Ефремов
РБК

Сотрудники ФСИН отказались подтверждать эту информацию журналистам и представителям актера.

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