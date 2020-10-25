Местные выборы в Украине: как голосовали звезды. Фото

Местные выборы в Украине стартовали на всех избирательных участках в 8:00 25 октября.

В голосовании за мэров городов, глав поселковых и сельских советов, а также депутатов в местные органы власти всех уровней приняли участие и украинские знаменитости.

Фото с избирательных участков артисты активно публикуют в социальных сетях.

OBOZREVATEL показал, как голосовали украинские звезды на местных выборах.

Телеведущая Алла Мазур опубликовала серию фото в Instagram и рассказала, как проходят выборы во время пандемии коронавируса.

"Паспорт - свой. Ручка - своя. Маска – есть. Я уже проголосовала. Процесс на нашем участке выглядит спокойным, организованным и даже трогательным. Так как часть сознательных граждан таки вчитываются в биографии претендентов. Хотя бы перед входом: хоть стоит это сделать еще дома. САНИТАЙЗЕР - на входе. Я бы еще поставила кого-то: чтобы напоминали о необходимости продезинфицировать руки. Входов несколько: чтобы избиратели из разных частей участки не пересекались совсем. Очереди особой нет. Но специальные люди следят, чтобы у столов с бюллетенями не собиралось больше трех человек: так им сказали в ЦИК. О дистанции люди помнят сами. Члены комиссий - в масках. Кабинок у нас хватает. И выход в противоположную части зала", –сообщила знаменитость.

Также опубликовал снимок с избирательного участка шоумен и кандидат в мэры Киева Сергей Притула. Звезда предупредил о мерах безопасности во время пандемии.

"Будете идти на участок, не забудьте маску и собственную ручку! Простые вещи сохраняют жизнь! Не игнорируйте выборы", – написал в Instagram звезда.

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