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29 ноября • обновлено в 11:38
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"Мерзость, стыдно, Ксения!" Сеть возмутило новое интервью Собчак с геями

32.5т
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Российская телеведущая Ксения Собчак спровоцировала скандал в сети из-за нового интервью с геями.

Так, героями ее нового выпуска YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!" стали шесть известных геев, которые не скрывают свою ориентацию.

Ксения Собчак

Ксения Собчак

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В выпуске телеведущая поговорила о жизни геев в России и с какими трудностями они сталкиваются.

"Мне кажется, это был очень важный и нужный разговор о том, как живет сегодня гей-сообщество в России. И о том, насколько разные люди нашли в себе силы в гомофобной стране жить после каминг-аута", - написала в своем Instagram Собчак.

"Мерзость, стыдно, Ксения!" Сеть возмутило новое интервью Собчак с геями

кадр из видео "Осторожно, Собчак!"

Впрочем, в комментариях под постом многие подписчики принялись возмущаться и критиковать выпуск. Некоторые же из них отметили, что Собчак явно пригласила не тех героев в шоу, забыв о Лазареве, Баскове, Галкине.

"Мерзость, стыдно, Ксения!" Сеть возмутило новое интервью Собчак с геями
"Мерзость, стыдно, Ксения!" Сеть возмутило новое интервью Собчак с геями
"Мерзость, стыдно, Ксения!" Сеть возмутило новое интервью Собчак с геями
"Мерзость, стыдно, Ксения!" Сеть возмутило новое интервью Собчак с геями
"Мерзость, стыдно, Ксения!" Сеть возмутило новое интервью Собчак с геями
"Мерзость, стыдно, Ксения!" Сеть возмутило новое интервью Собчак с геями
"Мерзость, стыдно, Ксения!" Сеть возмутило новое интервью Собчак с геями
"Мерзость, стыдно, Ксения!" Сеть возмутило новое интервью Собчак с геями
"Мерзость, стыдно, Ксения!" Сеть возмутило новое интервью Собчак с геями

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, российская телеведущая Ксения Собчак поделилась нежным фото с сыном Платоном от бывшего мужа, актера Максима Виторгана, и поздравила мальчика с днем рождения.

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Автор
Анна Михно
Персона
Ксения Собчак
Место
Россия
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4
Комментарии
29
18
Смешно
6
Интересно
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Печально
15
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Петр Петрович
Петр Петрович
Тоже бл....польскоеврейская Белоснежка...
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1
1
фил филька
фил филька
задайте этой дуре один вопрос: она хотела бы что бы ее сына платона долбили в зад?
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2
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Junio Van
Junio Van
ло-хлы, не забывайте, она за вас! она ваще всех пэдpил поддерживает! )))))
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3
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