"Мерзость, стыдно, Ксения!" Сеть возмутило новое интервью Собчак с геями

Российская телеведущая Ксения Собчак спровоцировала скандал в сети из-за нового интервью с геями.

Так, героями ее нового выпуска YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!" стали шесть известных геев, которые не скрывают свою ориентацию.

Ксения Собчак Инстаграм

В выпуске телеведущая поговорила о жизни геев в России и с какими трудностями они сталкиваются.

"Мне кажется, это был очень важный и нужный разговор о том, как живет сегодня гей-сообщество в России. И о том, насколько разные люди нашли в себе силы в гомофобной стране жить после каминг-аута", - написала в своем Instagram Собчак.

кадр из видео "Осторожно, Собчак!"

Впрочем, в комментариях под постом многие подписчики принялись возмущаться и критиковать выпуск. Некоторые же из них отметили, что Собчак явно пригласила не тех героев в шоу, забыв о Лазареве, Баскове, Галкине.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, российская телеведущая Ксения Собчак поделилась нежным фото с сыном Платоном от бывшего мужа, актера Максима Виторгана, и поздравила мальчика с днем рождения.

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