Мэри Поппинс попала на деньги!

Актриса Наталья Андрейченко, которая стала знаменитой благодаря роли "Мэри Поппинс", открыла свою школу для талантливых детишек в Москве, но бизнес прогорел.

Об этом пишет Starhit.

Наталья живет в Мексике, но часто приезжает в Москву. В прошлом году актриса примерила роль преподавателя и предпринимателя и открыла в Москве школу - "Мир доброты Мэри Поппинс", она лично присутствовала на открытии, но меньше, чем через год учебное заведение пришлось закрыть.

Андрейченко должна была проводить детям мастер-классы Persona Stars

"Учреждение закрыли, а само помещение сейчас сдается в аренду. Родители радовались, ведь детки будут учиться под опекой Андрейченко. У Натальи самой горели глаза от того, как здорово воспитать умного и интеллигентного ребенка. Да и педагоги предлагали серьезную программу: хореография, искусство, естественные науки... Однако подвели учредители: школа не стала популярной и не приносила доход. А ведь звезда вложила в проект стартовый капитал в надежде, что в будущем тот окупится, но осталась ни с чем", — рассказал бывший сотрудник школы Дмитрий.

Школа очень быстро закрылась facebook

По словам другой сотрудницы школы Елены, в школе обучали детей от 3 до 18 лет. "Перед зачислением ребенок проходил собеседования с психологом и педагогом. Результаты сообщали сразу. Мы рады были вежливым и воспитанным ребятам, для шалопаев условий тут не было! Когда воспитанник попадал в нашу "семью", его ожидала базовая школьная программа", - рассказывала Елена.

Стоимость обучение составляла 67 000 рублей. Занятия в школе начинались с 8 утра и могли проходить до самого вечера — после основных уроков дети посещали дополнительные курсы. Например, рисование, лепка, естествознание, хореография. По желанию, ребенок мог оставаться на ночь — в помещении были предусмотрены спальни.

На этом неудачи Натальи не закончились, ведь также накрылся ее бизнес в Мексике. Несколько лет назад на побережье Ривьеры Майя в Мексике двери распахнул Духовный центр Андрейченко. Стоимость программы на пять суток составляла около 8000 долларов.

Программа на пять суток стоила около $ 8000 facebook

"Первое время гости прилетали со всего мира ради программы под названием "Комплексный ретрит", – рассказали в окружении артистки. В программу входили занятия йогой, общение с Наташей, медитация, но потом курсы перестали заказывать и пришлось на время отложить и это начинание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Наталья Андрейченко, наиболее известная по роли Мэри Поппинс, стала жертвой жестокого изнасилования.

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