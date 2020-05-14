Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози разводятся: что известно

Голливудская актриса Мэри-Кейт Олсен и французский банкир Оливье Саркози разводятся после пяти лет брака.

Об этом сообщает Telegram-канал Super. По словам инсайдеров, инициатором разрыва стала 33-летняя Мэри Кейт. Она подала заявление на развод еще в апреле и пытается ускорить процесс – сейчас дело тормозит пандемия.

Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози Фото: tatler.ru

Отмечается, что Мэри-Кейт неспроста спешит с разводом: Оливье Саркози без предупреждения расторг договор аренды их квартиры и вынуждает супругу покинуть жилье до 18 мая. Теперь Олсен пытается запретить ему распоряжаться жилплощадью через суд и нарушать условия их брачного договора.

Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози Фото: tatler.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 40-летний российский певец-миллионер Эмин Агаларов сообщил о расторжении брака с 32-летней моделью Аленой Гавриловой. Пара прожила вместе два года.

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