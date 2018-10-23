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"Меня зовут уставший папа": самого известного Бонда заметили в аэропорту Нью-Йорка

1.8тЧитать материал на украинском

Английского актера, известного по роли Джеймса Бонда Дэниела Крейга, застукали в аэропорту Нью-Йорка, и выглядел он крайне измученным.

В соцсетях появились фотографии, где Джеймс вместе со своей женой и новорожденной дочерью проходили паспортный контроль.

Пожалуй, бессонные ночи дают о себе знать, ведь актер выглядел очень помятым. А вот его жена Рейчел Вайс выглядела очень даже хорошо.

"Меня зовут уставший папа": самого известного Бонда заметили в аэропорту Нью-Йорка
"Меня зовут уставший папа": самого известного Бонда заметили в аэропорту Нью-Йорка
"Меня зовут уставший папа": самого известного Бонда заметили в аэропорту Нью-Йорка
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Стоит отметить, что супружеская пара была безмерно счастлива узнав о пополнении в семье.

Впрочем, трудно сказать, чувствует ли Крейг это счастье до сих пор, зато сразу видно, что он принимает непосредственное участие в жизни дочери.

"Меня зовут уставший папа": самого известного Бонда заметили в аэропорту Нью-Йорка
"Меня зовут уставший папа": самого известного Бонда заметили в аэропорту Нью-Йорка

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда британской поп-музыки, певец Робби Уильямс впервые стал отцом. У бывшего солиста группы Take That и его жены, актрисы Айды Филд, американки турецкого происхождения, родилась девочка, о чем Уильямс объявил в своем Twitter.

Персоны
Дэниел КрэйгРэйчел Вайс
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