"Меня развели и подставили": Гуф и Тимати оправдались после позора с клипом

Российский рэпер Тимати удалил клип на трек "Москва", который набрал рекордное для российского YouTube количество дизлайков. Он аргументировав это тем, что "не хочет продолжать волну негатива".

В свою очередь рэпер Гуф, извинился перед поклонниками и заявил, что его втянули в проект обманом.

"Я люблю свой город, и он сейчас для меня в лучшей форме за все 36 лет моей жизни, за что я безмерно благодарен тем, кто это реализовал — мое уважение !! Продолжать цеплять людей без повода не хочу, и без меня проблем у каждого хватает. Мне не нужен этот срач точно, поэтому, дорогие друзья: удаляю это видео что бы не продолжать эту волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было", — написал музыкант.

"Я в шоке, от того, сколько г*вна на меня вылилось после клипа с Тимати. Я очень сожалею о том, что не слежу за политической ситуацией в стране. Я не знал, что у нас были выборы мэра в Москве. Я вписался в это на полном энтузиазме. Мне сказали, что надо поздравить город с его днем. Я повелся на такую х*йню. Я ни копейки с этого не получил, я вам клянусь. Развели меня, подставили. Очень жаль", - заявил Гуф.

Осторожно! На видео звучит ненормативная лексика!

Как ранее писал OBOZREVATEL, российские рэперы отказались участвовать в новом фестивале топового российского пропагандиста Дмитрия Киселева в аннексированном Крыму – Rap Koktebel 2019. Мероприятие осталось без хедлайнера, а гостей развлекали такие артисты, как Гуф и Кравц, а также малоизвестные рэперы.

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