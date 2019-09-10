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10 сентября • обновлено в 22:33
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"Меня развели и подставили": Гуф и Тимати оправдались после позора с клипом

7.6т Читать материал на украинском

Российский рэпер Тимати удалил клип на трек "Москва", который набрал рекордное для российского YouTube количество дизлайков. Он аргументировав это тем, что "не хочет продолжать волну негатива".

В свою очередь рэпер Гуф, извинился перед поклонниками и заявил, что его втянули в проект обманом.

"Меня развели и подставили": Гуф и Тимати оправдались после позора с клипом
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"Я люблю свой город, и он сейчас для меня в лучшей форме за все 36 лет моей жизни, за что я безмерно благодарен тем, кто это реализовал — мое уважение !! Продолжать цеплять людей без повода не хочу, и без меня проблем у каждого хватает. Мне не нужен этот срач точно, поэтому, дорогие друзья: удаляю это видео что бы не продолжать эту волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было", — написал музыкант.

Шума вышло более чем. Вышел на рекорд. Только цели такой не было. Высказать своё личное мнение в достаточно острой форме, да в моем стиле. Разозлить такое количество людей, это еще надо постараться. Но совсем не этого хотелось. Я понимаю что резонансное мнение часто воспринимается через призму негатива, как любое не популярное решение. Здесь перебор вышел. Я люблю свой город, и он сейчас для меня в лучшей форме за все 36 лет моей жизни, за что я безмерно благодарен тем, кто это реализовал - моё уважение !! Продолжать цеплять людей без повода не хочу, и без меня проблем у каждого хватает. Мне не нужен этот срач точно, поэтому, дорогие друзья: Удаляю это видео что бы не продолжать эту волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было.

Публикация от Black Star (@timatiofficial)

"Я в шоке, от того, сколько г*вна на меня вылилось после клипа с Тимати. Я очень сожалею о том, что не слежу за политической ситуацией в стране. Я не знал, что у нас были выборы мэра в Москве. Я вписался в это на полном энтузиазме. Мне сказали, что надо поздравить город с его днем. Я повелся на такую х*йню. Я ни копейки с этого не получил, я вам клянусь. Развели меня, подставили. Очень жаль", - заявил Гуф.

Осторожно! На видео звучит ненормативная лексика!

Как ранее писал OBOZREVATEL, российские рэперы отказались участвовать в новом фестивале топового российского пропагандиста Дмитрия Киселева в аннексированном Крыму – Rap Koktebel 2019. Мероприятие осталось без хедлайнера, а гостей развлекали такие артисты, как Гуф и Кравц, а также малоизвестные рэперы.

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Персоны
Тимати Гуф (Guf)
Место
Россия Москва
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