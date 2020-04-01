"Меня не нужно жалеть": Самойлова высказалась о разводе с Джиганом

Звезда Instagram Оксана Самойлова, которая на днях заявила о своем решении развестись с рэпером Джиганом, попросила поклонников перестать ее жалеть.
Так, по словам женщины, она уже пережила "первичный шок" и научилась жить с этой новостью, поэтому ее не нужно подбадривать. Самойлова отметила, что сумеет справиться со всеми сложностями и обязательно обретет свое счастье. Об этом она написала на личной странице в Instagram.
Оксана Самойлова и Джиган
Фото: instagram/samoylovaoxana
"Я сейчас не буду закрываться. За последние два месяца я уже пережила внутри весь первичный шок. Вчерашний пост – новость для вас, а я с этим уже живу. Меня не нужно жалеть:я молодая, сильная, умная, добрая, веселая, красивая и уверенная в себе. Я обязательно буду счастливой, по другому сценарию, но обязательно буду", – заявила Оксана.
Она также добавила, что постарается найти в себе силы не грустить. И призвала поклонников "беречь свои семьи".
Оксана Самойлова и Джиган с детьми
Фото: instagram/samoylovaoxana
"Надеюсь, я найду в себе силы не грустить. Или хотя бы не грустить в Instagram. Сейчас и так всем не легко, но нужно держаться. Берегите свои семьи, цените и любите друг друга", – подытожила Самойлова.
Как сообщал OBOZREVATEL:
У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.
Пара также воспитывает трех дочерей.
Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.
Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.
За несколько дней до признания Самойловой о разводе с мужем, в СМИ появилась информация о том, что Джиган решил продать дом, в котором он жил с женой и детьми.
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