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1 апреля • обновлено в 23:09
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"Меня не нужно жалеть": Самойлова высказалась о разводе с Джиганом

1.2т
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Звезда Instagram Оксана Самойлова, которая на днях заявила о своем решении развестись с рэпером Джиганом, попросила поклонников перестать ее жалеть.

Так, по словам женщины, она уже пережила "первичный шок" и научилась жить с этой новостью, поэтому ее не нужно подбадривать. Самойлова отметила, что сумеет справиться со всеми сложностями и обязательно обретет свое счастье. Об этом она написала на личной странице в Instagram.

Оксана Самойлова и Джиган

Оксана Самойлова и Джиган

Фото: instagram/samoylovaoxana

"Я сейчас не буду закрываться. За последние два месяца я уже пережила внутри весь первичный шок. Вчерашний пост – новость для вас, а я с этим уже живу. Меня не нужно жалеть:я молодая, сильная, умная, добрая, веселая, красивая и уверенная в себе. Я обязательно буду счастливой, по другому сценарию, но обязательно буду", – заявила Оксана.

Она также добавила, что постарается найти в себе силы не грустить. И призвала поклонников "беречь свои семьи".

Оксана Самойлова и Джиган с детьми

Оксана Самойлова и Джиган с детьми

Фото: instagram/samoylovaoxana

"Надеюсь, я найду в себе силы не грустить. Или хотя бы не грустить в Instagram. Сейчас и так всем не легко, но нужно держаться. Берегите свои семьи, цените и любите друг друга", – подытожила Самойлова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Оксана Самойлова
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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