"Меня это бесит!" Валерия показала, как поскандалила с Пригожиным

Российская певица Валерия показала странное видео, на котором она ругалась со своим супругом Иосифом Пригожиным.

Ролик, который артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram, был снят в аэропорту.

instagram.com/valeriya

"Нас часто спрашивают в интервью, по каким поводам мы можем поссориться. Все время не могу рассказать ничего конкретного - мелочи забываются. Сегодня Иосиф решил снять видео с продолжением нашего спора, начавшегося утром. Жаль, что мне не пришло в голову снять его первую часть. Вот был бы хайп! По непонятной причине моего мужа начало колотить, когда увидел весы в сумке, которую приготовила с собой в поездку. Он прекрасно знает, что я делаю это всегда, куда бы мы ни отправлялись, но сегодня, видимо, не проверил, с какой ноги встал. Эта тема его не отпускала даже в аэропорту", - подписала видео певица.

На самом видео Пригожин заявил, что "его бесит" поступок певицы, а та в свою очередь назвала его "бешеным".

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о случае, когда его жене, певице Валерии пришлось выйти на сцену после избиения.

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