Меньше Лепса и Шнура: СМИ раскрыли заработки Лободы в России

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, просит за выступление на новогоднем корпоративе 70 тысяч евро.

Об этом сообщает издание Super, отметив, что такую же сумму запрашивает и шансонье Стас Михайлов за концерт.

В свою очередь, группу "Ленинград" не советуют заказывать, так как музыканты требуют 150 тысяч евро. А спеть "Рюмку водки" вместе с Григорием Лепсом и другие его творения стоит 100 тысяч евро.

Лобода получает меньше Шнура на корпоративах

Чуть дешевле можно оторваться под "Руки вверх" или Валерия Меладзе – 60 тысяч евро. А скандальная певица Оля Бузова и Дима Билан на корпоративе обойдутся в 50 тысяч евро.

Валерий Меладзе зарабатывает 60 тыс. евро на корпоративах instagram/meladzevalerian

Егор Крид стоит 55 тысяч евро, а Любовь Успенская – 40 тысяч. В такую же цену свои выступления оценивает Элджей, а Zivert – 20 тысяч. Молодые исполнители, по типу Hammali&Navai, Тима Белорусских, Feduk берут за корпоративы менее 30 тысяч.

Егор Крид зарабатывает 55 тыс. евро на корпоративах instagram/egorkreed

Как сообщал OBOZREVATEL, год назад в СМИ раскрыли размер пенсий культовых звезд в России, среди которых артисты Алла Пугачева, Владимир Винокур, Михаил Боярский и другие.

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