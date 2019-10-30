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30 октября • обновлено в 17:39
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Меньше Лепса и Шнура: СМИ раскрыли заработки Лободы в России

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Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, просит за выступление на новогоднем корпоративе 70 тысяч евро.

Об этом сообщает издание Super, отметив, что такую же сумму запрашивает и шансонье Стас Михайлов за концерт.

В свою очередь, группу "Ленинград" не советуют заказывать, так как музыканты требуют 150 тысяч евро. А спеть "Рюмку водки" вместе с Григорием Лепсом и другие его творения стоит 100 тысяч евро.

Лобода получает меньше Шнура на корпоративах

Лобода получает меньше Шнура на корпоративах

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Чуть дешевле можно оторваться под "Руки вверх" или Валерия Меладзе – 60 тысяч евро. А скандальная певица Оля Бузова и Дима Билан на корпоративе обойдутся в 50 тысяч евро.

Валерий Меладзе зарабатывает 60 тыс. евро на корпоративах

Валерий Меладзе зарабатывает 60 тыс. евро на корпоративах

instagram/meladzevalerian

Егор Крид стоит 55 тысяч евро, а Любовь Успенская – 40 тысяч. В такую же цену свои выступления оценивает Элджей, а Zivert – 20 тысяч. Молодые исполнители, по типу Hammali&Navai, Тима Белорусских, Feduk берут за корпоративы менее 30 тысяч.

Егор Крид зарабатывает 55 тыс. евро на корпоративах

Егор Крид зарабатывает 55 тыс. евро на корпоративах

instagram/egorkreed

Вы думаете, что до Нового года ещё жить и жить, а банкетные залы, кейтеринговые компании и, конечно же, звёзды уже освобождают место в кошельках в ожидании обогащения. Пора новогодних корпоративов — самая хлебная в мире шоу-бизнеса: за несколько выходных можно стать богаче на миллионы рублей, если вовремя подсуетиться. Super узнал, сколько стоит, чтобы ваш праздничный подвыпивший офис развлекали звёзды А-листа. Цена за один концерт варьируется, однако самым высокооплачиваемым коллективом вот уже несколько лет считается "Ленинград" — их выступление стоит 150 тысяч евро. К слову, некоторые группы и исполнители успевают объехать по три площадки за одну ночь. Обзор Super читайте по ссылке в профиле! А кого из звезд вы бы хотели видеть на своем корпоративе? #ленинград #лобода #корпоратив

Публикация от SUPER (@super.ru)

Как сообщал OBOZREVATEL, год назад в СМИ раскрыли размер пенсий культовых звезд в России, среди которых артисты Алла Пугачева, Владимир Винокур, Михаил Боярский и другие.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Персоны
Светлана Лобода Егор Крид Григорий Лепс Сергей Шнуров
Место
Россия
Теги
концерт Новый Год-2020 шоу-бизнес сплетни
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