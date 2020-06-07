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7 июня • обновлено в 10:27
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Менеджер Бари Алибасова заявил о его исчезновении

1.9т
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Скандальный российский продюсер Бари Алибасов пропал накануне своего дня рождения.

Об этом сообщил его пиар-директор Вадим Горожанкин, передает "Пятый канал".

Бари Алибасов

Бари Алибасов

Фото: rbc.u

"Это ненормально, чтобы человек пропал на день рождения. Никому не отвечает, ничего, нет никакой связи. Очень загадочно все. Не понимаю, что в принципе случилось. Бари Каримович так обычно не скрывается так, чтобы не отвечал", – подчеркнул он.

Горожанкин также добавил, что 4 июня сын Алибасова увез его куда-то на такси. Менеджеру удалось дозвониться до родственника, однако тот лишь заверил, что "все нормально", после чего связь прервалась.

Бари Алибасов с сыном

Бари Алибасов с сыном

Фото: vokrug.tv

"Последнее, что знаю это то, что сын его 4 июня неожиданно для всех увез его на такси. С тех пор никто не знает, где он вообще и что происходит. До сына мне удалось вчера дозвониться с большим трудом. Он ответил: "Не беспокойся, все нормально", и трубку практически сразу положил. Такое подозрительное поведение. Что-то пробурчал, трубку положил, и с тех пор я не могу до него дозвониться", – подытожил мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сын Бари Алибасова опубликовал тревожное видео, снятое возле психиатрической областной клиники имени Святой Софии.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Бари Алибасов
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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