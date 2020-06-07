Скандальный российский продюсер Бари Алибасов пропал накануне своего дня рождения.

Об этом сообщил его пиар-директор Вадим Горожанкин, передает "Пятый канал".

Бари Алибасов Фото: rbc.u

"Это ненормально, чтобы человек пропал на день рождения. Никому не отвечает, ничего, нет никакой связи. Очень загадочно все. Не понимаю, что в принципе случилось. Бари Каримович так обычно не скрывается – так, чтобы не отвечал", – подчеркнул он.

Горожанкин также добавил, что 4 июня сын Алибасова увез его куда-то на такси. Менеджеру удалось дозвониться до родственника, однако тот лишь заверил, что "все нормально", после чего связь прервалась.

Бари Алибасов с сыном Фото: vokrug.tv

"Последнее, что знаю – это то, что сын его 4 июня неожиданно для всех увез его на такси. С тех пор никто не знает, где он вообще и что происходит. До сына мне удалось вчера дозвониться с большим трудом. Он ответил: "Не беспокойся, все нормально", и трубку практически сразу положил. Такое подозрительное поведение. Что-то пробурчал, трубку положил, и с тех пор я не могу до него дозвониться", – подытожил мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сын Бари Алибасова опубликовал тревожное видео, снятое возле психиатрической областной клиники имени Святой Софии.

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