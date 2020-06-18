Melovin обвинил таксиста в краже и вымогательстве

Популярный украинский певец и участник песенного конкурса Евровидени-2018 MELOVIN (Константин Бочаров) обвинил водителя службы такси Uklon в краже телефона и вымогательстве.

Об инциденте артист рассказал на личной странице в Instagram. По словам MELOVIN, он выронил смартфон, когда выходил из такси и водитель согласился ему его вернуть. Однако позже мужчина затребовал вознаграждения за телефон и грозился продать его на запчасти.

Instagram Меловина

"Из кармана, когда я выходил из машины, выпал мой телефон. Водитель согласился его привезти! Думаю, отлично, порядочный, возьму да и финансово скажу спасибо. Но тут, голос водителя резко меняется и он твердит что он в каком-то телефонном центре и готов его продать на запчасти, и его сохранность зависит от гонорара который я предложу. А это оказалась почти половина стоимости гаджета. После услышанного, стало не по себе не от цены, а от хамства, наглости угроз и манипуляций", – рассказал певец.

Он также добавил, что четыре раза пытался решить проблему через службу поддержки такси, но операторы так и не смогли ему помочь. В конце концов MELOVIN согласился на встречу с водителем, которая привела к вызову полиции.

Instagram Меловина

"Все обращения в службу поддержки, разговоры с четырьма операторами не решили данную ситуацию. То они не могут связаться с водителем, то они не могут заставить своего сотрудника вернуть теперь уже украденный телефон клиенту. Мы договорились о встрече с таксистом, чтобы хотя бы каким-то образом вернуть телефон... Взяв телефон в руки, диалог с таксистом о более адекватной сумме не привел нас ни к чему хорошему. Водитель счел адекватным сесть в свою машину и въехать в нашу, в которой мы сидели. Резко вышел и начал справлять нужду прямо возле машины. Адекватность? Нет, не слышал. Пришлось вызвать полицию, чтобы зафиксировать ко всему и ДТП", –заявил MELOVIN.

Артист отметил, что после того как правоохранительными органами были составлены протоколы, а водителя отвезли в участок, через некоторое время он вернулся, сел в машину и уехал.

Instagram Меловина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певец MELOVIN рассказал о печальном опыте в любовных отношениях, из-за которого он теперь не спешит заводить романы.