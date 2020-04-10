Melovin исполняется 23: как Костя Бочаров изменился после победы в "Х-Факторе"

Украинский певец, победитель шестого сезона шоу "Х-Фактор", представитель Украины на Евровидении-2018 Константин Бочаров, более известный как Melovin, 11 апреля отмечает свой день рождения. Ему исполняется 23 года.

Melovin известен не только своим творчеством и достижениями, но и довольно необычной внешностью. В день рождения артиста OBOZREVATEL расскажет, как Костя Бочаров изменился со времен участия в шоу "Х-Фактор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Константин Бочаров (Melovin) instagram.com/melovin_fans_group

Константин Бочаров родился 11 апреля 1997 года в Одессе. Примечательно, что до победы в "Х-Фактор" Melovin трижды пытался попасть на шоу, но в итоге получал отказ.

В 2015 году бабушка Кости убедила его вновь попробовать свои силы, и он успешно прошел отбор. В финале "Х-Фактор" Melovin исполнил песню в дуэте с Джамалой. А 26 декабря 2015 года Бочаров стал победителем шоу.

В 2018 году Melovin победил в Нацотборе и представлял Украину на Евровидении с песней Under The Ladder.

По результатам конкурса Бочаров занял 17-е место, хотя букмекеры пророчили ему 23-е.

Одна из главных "фишек" Melovin – яркая бело-голубая линза в одном глазу. На самом деле со зрением у Кости все в порядке. Яркие линзы – всего лишь способ выделиться из толпы.

По словам артиста, его правый глаз – настоящий, а левый, с линзой, символизирует искусство.

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