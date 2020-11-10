Мельник впервые откровенно рассказал, как закрутил роман с Ризатдиновой

Украинский футболист, участник шоу "Танці з зірками" Сергей Мельник впервые рассказал, как у них с гимнасткой Анной Ризатдиновой закрутился роман. Мужчина также признался, что наконец-то нашел человека, с которым ему приятно находиться рядом.

Так, по словам знаменитости, страсть между ними вспыхнула после совместного выступления в одном из выпусков "Танців", когда участники ставили номера вместе с "выпускниками" проекта. Ризатдинова покорила Мельника своей нежностью, внимательностью и дисциплинированностью. Об этом он сообщил в комментарии сайту ТСН.ua.

"Благодаря шоу "Танці з зірками" я встретил девушку, с которой мне очень приятно находиться рядом. Мы встретились впервые на проекте, работали вместе над танцем, который был невероятно нежным и чувственным – эмоциональный венский вальс. Эта девушка "разбудила меня" – к ней невозможно быть безразличным. Она очень нежная, внимательная, дисциплинированная и все, что присуще моему характеру, как в зеркале, я вижу в Ане. И наверное сейчас только она, как спортсмен, понимает меня лучше остальных", – заявил Мельник.

Анна Ризатдинова и Сергей Мельник tsn.ua

По словам Сергея, после совместного выступления на шоу пара несколько раз виделась. Но из-за плотного графика они не могут проводить много времени вместе.

"Встречи были, но их было немного, потому что сейчас мой график как никогда загружен – не успеваю ни есть, ни спать. После нашего первого совместного танца, мы конечно же много общались, виделись. Между нами все только начинается и я уверен, что это начало большого и совместного пути", – добавил он.

Анна Ризатдинова, Сергей Мельник и Аделина Деди Instagram Анны Ризатдиновой

Мельник также рассказал, знаком ли он с трехлетним сыном Анны Романом.

"С сыном Ани мы еще не знакомы, но мне бы очень хотелось с ним познакомиться. Пока я видел его только на фотографиях – он славный милый малыш. Я очень люблю детей, у моего брата есть дочь, у сестры двое детей, думаю мы точно подружимся с ним", – подытожил он.

Анна Ризатдинова с сыном Instagram Анны Ризатдиновой

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист Сергей Мельник во время 11 выпуска шоу "Танці з зірками" рассказал, что у него недавно умерла бабушка. Он признался, что именно поэтому его родственники не смогли приехать и поддержать его во время эфира, который был посвящен семье.