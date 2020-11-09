Мельник рассказал о семейной трагедии на "Танцях з зірками" и довел фанатов до слез

Юля Ухина Люди 11:55, 9.11.2020 Обновлено: 12:11, 9.11.2020

Участник "Танці з зірками", футболист Сергей Мельник в 11 выпуске шоу признался, что у него недавно умерла бабушка.

Так, по словам знаменитости, именно поэтому его родственники не смогли приехать и поддержать его во время эфира, который был посвящен семье. Мельник также заявил, что хочет победить в "Танцях з зірками" ради своей бабушки, которая всегда болела за него (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мне очень важно быть в финале. Я, как настоящий спортсмен, иду до конца ради моей семьи... Во время проекта не стало моей бабушки. Мне родители не звонили, не предупреждали, чтобы я не расстроился, не бросил все и не поехал в Одессу... Моя бабушка начинала смотреть проект, но до финала не дожила. Понимаю, что она все равно за мной наблюдает. Хотелось бы посвятить этот кубок ей", – поделился Мельник.

Сергей Мельник рассказал о смерти бабушки

В этом эфире Сергей Мельник вместе со своей партнершей Аделиной Дели исполнил зажигательную самбу. Он посвятил свое выступление покойной бабушке. Однако судьи не очень высоко оценили старания пары – Сергей и Аделина получили 33 балла за номер (Чапкис, Кухар, Яма – по 8 баллов, Мишина – 9 баллов).

Как сообщал OBOZREVATEL, во время одиннадцатого эфира шоу "Танці з зірками 2020" солистка группы The Hardkiss Юлия Санина продемонстрировала нежный контемпорари вместе со своим отцом Александром. Трогательный номер знаменитости довел судью проекта Григория Чапкиса до слез.

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