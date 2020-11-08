Мелания Трамп задумала развод с мужем – СМИ

Первая леди и супруга президента США Дональда Трампа Мелания задумала развод с мужем.

Как сообщает Daily Mail, бывшая помощница Трампа Омароза Мэниголт-Ньюман утверждает, что 15-летнему браку президента США пришел конец.

"Мелания отсчитывает минуты до того, как он покинет офис, чтобы она наконец могла развестись. Если Мелания попытается унизить его и уйдет, пока он на своем президентском посту, он найдет способ наказать ее. Эта женщина разведется с ним быстрее, чем вы успеете сказать: "До свидания, дорогой!", – приводит слова Омарозы ExtraTV.

Мелания и Дональд Трамп. Associated Press

Однако еще ранее сам Трамп утверждал, что он с супругой никогда не ссорится и живут душа в душу. Но чаще всего на публике было видно, что отношения между ними далеко не самые теплые.

К слову, Трамп был женат несколько раз. Его первая жена была чехословацкая модель Ивана Зельничкова, с которой он поженился в 1977 году. В этом браке у Трампа родилось трое детей: двое сыновей и дочь Иванка. Трамп и Зельничкова развелись 1992 году. Позже будущий президент США женился на актрисе Марло Мейплз. Трамп начал встречаться еще в 1989 году, а сразу после развода с Иваной сделал ей предложение. Она подарила миллиардеру дочь Тиффани. В 1999 году пара развелась. В 2005 года женился на еще одной фотомодели Мелани Кнаусс. Через год на свет появился их общий сын Бэррон Уильям Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пластический хирург объяснил изменения во внешности Мелании Трамп.