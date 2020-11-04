Мелания Трамп вызвала ажиотаж, придя на выборы в США без маски и в наряде Gucci

Елена Кордунова Люди 12:10, 4.11.2020 Обновлено: 13:00, 4.11.2020

Супруга действующего президента США Дональда Трама Мелания появилась на выборах в элегантном образе от элитного бренда Gucci. На публику первая леди Америки вышла без маски.

На свой образ она потратила более 20 тысяч долларов: $4,5 тыс. стоило платье и около $17 тыс. – сумка. Снимки и видео опубликованы на официальной фан-странице Мелании Трамп в Instagram (чтобы посмотреть ролики, доскролльте новость до конца).

"Это день выборов, поэтому я хотела приехать сюда, чтобы проголосовать", – прокомментировала жена Трампа свой выбор появиться на публике, а не голосовать досрочно, как это сделал ее супруг еще 24 октября.

Мелания Трамп пришла в элегантном образе на выборы в США.
Instagram фан-страница Мелании Трамп

Она появилась перед журналистами и папарацци в оздоровительном центре в городе Вест-Палм-Бич, штат Флорида, США. На ней было светлое платье без рукавов длины миди с золотым принтом от итальянского Дома моды Gucci, которое она соединила с нюдовыми туфлями-лодочками от любимого дизайнера Кристиана Лубутена.

Мелания Трамп на выборах в США.
Reuters

Мелания Трамп не стала подбирать никаких аксессуаров, кроме сумки в бело-карамельных цветах от премиального бренда Hermes и солнцезащитных очков с анималистичным принтом. Волосы она уложила в элегантную прическу и сделала легкий макияж с акцентом на бледно-розовых губах.

Мелания Трамп появилась в элегантном образе на публике.
Instagram фан-страница Мелании Трамп

"Одна из самых почетных и важных ролей, которую я когда-либо исполняла, – служить вам, американский народ, первой леди этой страны. Спасибо всем, кто оказал нам поддержку. Спасибо за ваши неустанные усилия и за вашу любовь к этой стране. Я надеюсь на тесное сотрудничество с вами в течение следующих четырех лет", – высказалась первая леди.

Как сообщал OBOZREVATEL, пластический хирург Хуссейн Чима объяснил изменения во внешности жены президента США Дональда Трампа Мелании, которые поклонники заметили на ее последних снимках.

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