Мелания Трамп вызвала ажиотаж, придя на выборы в США без маски и в наряде Gucci

Елена Кордунова
Елена Кордунова
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Мелания Трамп появилась на выборах в элегантном образе

Супруга действующего президента США Дональда Трама Мелания появилась на выборах в элегантном образе от элитного бренда Gucci. На публику первая леди Америки вышла без маски.

Снимки и видео опубликованы на официальной фан-странице Мелании Трамп в Instagram (чтобы посмотреть ролики, доскролльте новость до конца).

"Это день выборов, поэтому я хотела приехать сюда, чтобы проголосовать", – прокомментировала жена Трампа свой выбор появиться на публике, а не голосовать досрочно, как это сделал ее супруг еще 24 октября.

Мелания Трамп пришла в элегантном образе на выборы в США.

Она появилась перед журналистами и папарацци в оздоровительном центре в городе Вест-Палм-Бич, штат Флорида, США. На ней было светлое платье без рукавов длины миди с золотым притом от итальянского Дома моды Gucci, которое она соединила с нюдовыми туфлями-лодочками от любимого дизайнера Кристиана Лубутена.

Мелания Трамп не стала подбирать никаких аксессуаров, кроме сумки в бело-карамельных цветах от премиального бренда Hermes и солнцезащитных очков с анималистичным принтом. Волосы она уложила в элегантную прическу и сделала легкий макияж с акцентом на бледно-розовых губах.

Мелания Трамп появилась в элегантном образе на публике.

"Одна из самых почетных и важных ролей, которую я когда-либо исполняла, – служить вам, американский народ, первой леди этой страны. Спасибо всем, кто оказал нам поддержку. Спасибо за ваши неустанные усилия и за вашу любовь к этой стране. Я надеюсь на тесное сотрудничество с вами в течение следующих четырех лет", – высказалась первая леди.

Как сообщал OBOZREVATEL, пластический хирург Хуссейн Чима объяснил изменения во внешности жены президента США Дональда Трампа Мелании, которые поклонники заметили на ее последних снимках.

СШАМодалюдишоуМелания Трамп (Melania Trump)