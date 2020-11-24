Мелания Трамп сменила имидж и появилась в новом образе на публике

София Ковнир Люди 20:37, 24.11.2020

Первая леди и супруга действующего президента США Дональда Трампа Мелания появилась на публике в новом неожиданном образе.

На церемонии установки рождественской елки в Белом доме она продемонстрировала новый цвет волос, пишет "Daily Mirror" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, первая леди США продолжила давнюю традицию, несмотря на пандемию коронавируса. В этот раз она предпочла серо-черный образ из пальто от Balenciaga, черных сапог и длинных черных перчаток.

Мелания Трамп появилась на публике в неожиданном образе
"Daily Mirror"

Кроме того, Мелания изменила цвет волос, сделав окрашивание светлого тона.

Мелания Трамп появилась на публике в неожиданном образе
"Daily Mirror"
Мелания Трамп появилась на публике в неожиданном образе
"Daily Mirror"

Как сообщал OBOZREVATEL, первая леди и супруга президента США Дональда Трампа Мелания задумала развод с мужем.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Поклонская – о больницах в Крыму: стоит ужасная вонь, нет даже простыней

Зеленский рассказал о новых победах после COVID-19. Видео

Очереди возле моргов, не хватает лекарств: что происходит с лечением COVID-пациентов на Прикарпатье

Бывшие военные чиновники при увольнении получили миллионы гривен компенсации

Один из лучших аэрокосмических конструкторов Украины умер от COVID-19