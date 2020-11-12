Мелания Трамп проигнорировала мужа на официальном мероприятии: в СМИ показали ее фото с молодым военным

45-й президент США Дональд Трамп и его жена Мелания впервые после выборов и слухов о разводе появились на публике. Это произошло на церемонии возложения венков на кладбище в Арлингтоне в День ветеранов.

Так, Мелания пришла на мероприятие в сопровождении военнослужащего, который укрывал ее зонтом от дождя. Во время церемонии она постоянно держала молодого офицера под руку, в то время как ее муж стоял в одиночестве. Также супруги не разговаривали и даже не смотрели друг на друга. Об этом сообщает издание Daily Mail.

После церемонии Трамп не стал произносить речь, а лишь подошел к мемориалу, прикоснулся к венку и отдал воинское приветствие. Следует отметить, что на мероприятии чета присутствовала без защитных масок.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что Мелания Трамп планирует подать на развод с Дональдом Трампом сразу после того, как он полностью передаст полномочия президента победившему на выборах Джо Байдену. Вместе пара прожила 15 лет.

Ранее OBOZREVATEL также писал о том, как президент США Дональд Трамп познакомился с Меланией.