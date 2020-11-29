Мелания Трамп планирует написать мемуары о жизни первой леди – СМИ

Жена президента США Дональда Трампа Мелания собирается написать собственную книгу.

Как сообщает Page Six со ссылкой на инсайдеров, супруга Трампа хочет рассказать в мемуарах о пребывании в Белом доме, а также о жизни первой леди в целом.

Кроме того, инсайдер рассказал, что написание мемуаров стало бы для Мелании возможностью получить самостоятельный доход. Даже Трамп поддерживает инициативу супруги.

"Она не уйдет так тихо, как вы могли ожидать", – прокомментировал один из источников.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая леди и супруга президента США Дональда Трампа Мелания задумала развод с мужем.