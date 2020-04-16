Меладзе закрыл популярную в РФ группу из-за коронавируса

Композитор и продюсер Константин Меладзе объявил, что популярная в РФ группа MBAND прекратила свое существование.

Информация о роспуске коллектива появилась на официальной странице продюсерского центра Меладзе в социальной сети Instagram.

"Год за годом, хит за хитом, награда за наградой - MBAND очень быстро доказали право быть, а не казаться. Молодые, талантливые и дерзкие музыканты сводили с ума миллионы поклонниц. Но пришло время двигаться дальше", - говорится в сообщении.

Участники MBAND Артем Пиндюра, Анатолий Цой и Никита Киоссе также прокомментировали новость и признались, что теперь каждый начнет сольную карьеру.

Поклонники группы предположили, что такое решение было принято из-за пандемии коронавируса и кризиса, который она вызвала.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская певица и экс-солистка "ВИА Гра" Анна Седокова заявила, что продюсер и композитор Константин Меладзе манипулировал участницами группы.