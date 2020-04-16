Меладзе закрыл популярную в РФ группу из-за коронавируса

Композитор и продюсер Константин Меладзе объявил, что популярная в РФ группа MBAND прекратила свое существование.
Информация о роспуске коллектива появилась на официальной странице продюсерского центра Меладзе в социальной сети Instagram.
"Год за годом, хит за хитом, награда за наградой - MBAND очень быстро доказали право быть, а не казаться. Молодые, талантливые и дерзкие музыканты сводили с ума миллионы поклонниц. Но пришло время двигаться дальше", - говорится в сообщении.
Участники MBAND Артем Пиндюра, Анатолий Цой и Никита Киоссе также прокомментировали новость и признались, что теперь каждый начнет сольную карьеру.
Поклонники группы предположили, что такое решение было принято из-за пандемии коронавируса и кризиса, который она вызвала.
Сложно представить человека, который не знает песню "Она вернётся". Суперхит, написанный Константином Меладзе в 2014-ом, дал путевку в жизнь молодым и ярким парням после шоу "Хочу к Меладзе". Так началась история популярнейшего бойзбэнда MBAND @mband.official 💣 ⠀ Год за годом, хит за хитом, награда за наградой - MBAND очень быстро доказали право быть, а не казаться. Молодые, талантливые и дерзкие музыканты сводили с ума миллионы поклонниц со всего СНГ. ⠀ Но пришло время двигаться дальше. Теперь официально. Продюсерский центр Meladze Music сообщает: Анатолий Цой @anatoliytsoy_official, Никита Киоссе @nikitakiosse13 и Артём Пиндюра @kid_tyoma начинают сольную карьеру. Каждый - свою. ⠀ Следите за новостями 💥 Спасибо, что остаётесь с нами. #MeladzeMusic
Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская певица и экс-солистка "ВИА Гра" Анна Седокова заявила, что продюсер и композитор Константин Меладзе манипулировал участницами группы.
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