Главная Новости
16 апреля • обновлено в 20:18
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Меладзе закрыл популярную в РФ группу из-за коронавируса

1.6т
Читать материал на украинском

Композитор и продюсер Константин Меладзе объявил, что популярная в РФ группа MBAND прекратила свое существование.

Информация о роспуске коллектива появилась на официальной странице продюсерского центра Меладзе в социальной сети Instagram.

Меладзе закрыл популярную в РФ группу из-за коронавируса
"Год за годом, хит за хитом, награда за наградой - MBAND очень быстро доказали право быть, а не казаться. Молодые, талантливые и дерзкие музыканты сводили с ума миллионы поклонниц. Но пришло время двигаться дальше", - говорится в сообщении.

Участники MBAND Артем Пиндюра, Анатолий Цой и Никита Киоссе также прокомментировали новость и признались, что теперь каждый начнет сольную карьеру.

Поклонники группы предположили, что такое решение было принято из-за пандемии коронавируса и кризиса, который она вызвала.

Сложно представить человека, который не знает песню "Она вернётся". Суперхит, написанный Константином Меладзе в 2014-ом, дал путевку в жизнь молодым и ярким парням после шоу "Хочу к Меладзе". Так началась история популярнейшего бойзбэнда MBAND @mband.official 💣 ⠀ Год за годом, хит за хитом, награда за наградой - MBAND очень быстро доказали право быть, а не казаться. Молодые, талантливые и дерзкие музыканты сводили с ума миллионы поклонниц со всего СНГ. ⠀ Но пришло время двигаться дальше. Теперь официально. Продюсерский центр Meladze Music сообщает: Анатолий Цой @anatoliytsoy_official, Никита Киоссе @nikitakiosse13 и Артём Пиндюра @kid_tyoma начинают сольную карьеру. Каждый - свою. ⠀ Следите за новостями 💥 Спасибо, что остаётесь с нами. #MeladzeMusic

Публикация от MeladzеMusic (@meladzemusic)

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская певица и экс-солистка "ВИА Гра" Анна Седокова заявила, что продюсер и композитор Константин Меладзе манипулировал участницами группы.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Мария Дидык
Персона
Константин Меладзе
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4161.

    Вылечились: 186. Умерли: 116.

  • В мире заболели 2 миллиона человек, погибли – более 130 тысяч.

  • Аптеки заполонили экспресс-тесты на COVID-19, но это – деньги на ветер

  • Откуда взялся коронавирус: в США узнали о нулевом пациенте из Китая

  • ВОЗ заявила, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги