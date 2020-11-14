Меладзе предложил бойкотировать новогодние "огоньки" в ответ на карантинные ограничения

Известный российский певец Валерий Меладзе высказался касательно ограничительных меры для артистов из-за пандемии коронавируса.

На странице в Instagram артист опубликовал пост, в котором предложил коллегам наказать тех, кто отменил корпоративы, концерты и развлекательные мероприятия, не снимаясь в новогодних огоньках.

"Спектакли, концерты и другие массовые мероприятия отменены до 15 января. Все артисты, музыканты, техники, промоутер и тд сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина. Всем понятно, что метро является жизненноважной артерией мегаполиса, без которой не может существовать город. А Новогодние концерты, это всего лишь развлечение, не являющееся первой необходимостью", – сообщил звезда в фотоблоге.

Валерий Меладзе высказался касательно ограничительных меры для артистов из-за пандемии коронавируса. Instagram Валерия Меладзе

Кроме того, Меладзе уточнил, что без Нового года отсутствует и позитив, и ощущение праздника. И запрет каких-либо мероприятий оставляет миллионам зрителей лишь просмотр развлекательных программ по телевизору.

"А представьте если вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни новогоднего огонька, ни музыкальных ни развлекательных программ", – заявил звезда.

В конце поста Меладзе призвал придерживаться этих правил, и всем артистам отказаться от съемок в новогодних программах.

"Может тогда кто-то, заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев", – высказался артист.

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