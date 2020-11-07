Меладзе назвал новый состав группы "ВИА Гра"

Украинский продюсер и композитор грузинского происхождения Константин Меладзе представил обновленный состав группы "ВИА Гра".

Артист впервые познакомил публику с новой "ВИА Грой" на шоу "Вечерний Ургант". Как оказалось, продюсер пригласил двух новых солисток – Ксению Попову и Софию Тарасову (участница российского Голоса). Свое место сохранила Ульяна Синецкая.

"Девушки меня вдохновляют на написание новых хитов. Когда состав долго не меняется, я чахну, теряю творческий энтузиазм. Я не могу долго работать с одним и тем же человеком, если он не является моим родственником", – высказался в шоу Меладзе.

К слову, Попова уже была знакома украинской публике благодаря шоу Х-фактор. Тогда девушка попала в команде Насти Каменских и покинула проект в первом прямом эфире. Позже Попова сотрудничала с певицей MARUV.

Свой приход в группу Попова объявила на своей странице в Instagram, заявив, что это была ее мечта.

Группа ВИА Гра: Ксения Попова, София Тарасова, Ульяна Синецкая.

"Еще совсем недавно я стояла на концертах в первом ряду. Я помню, как слушала кассеты перед сном на своем плеере и засыпала в мечтах. Смотрела мюзиклы, бегала по квартире, танцевала, рисовала картинки в голове и просто мечтала. Я всегда растворялась в творчестве Константина! Кажется, я ждала этого целую жизнь!" – вот именно с этой фразы и началась моя история и новая глава в моей жизни под названием: ВИА Гра", – написала в фотоблоге артистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Меладзе вызвали в суд из-за плагиата хита Цоя "Кукушка": в деле фигурирует Гагарина