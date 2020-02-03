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3 февраля • обновлено в 10:05
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Мейтал Дохан: горячие фото молодой любовницы Аль Пачино

1.2т
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Легендарный Аль Пачино больше года встречается с израильской актрисой Мейтал Дохан, которая младше его на 39 лет.

79-летний голливудский актер впервые был замечен в компании артистки в осенью 2018 года. Тогда папарацци сфотографировали парочку на выходе из мебельного магазина Restoration Hardware в Голливуде.

Мейтал Дохан и Аль Пачино

Мейтал Дохан и Аль Пачино

2 февраля в Лондон на 73-ю церемонию вручения премии Британской кинотелеакадемии BAFTA-2020 Аль Пачино прибыл со своей возлюбленной, и с ним произошел конфуз. Актер потерял равновесие и упал, когда шел по красной дорожке. Мейтал пришлось его буквально подхватывать.

Аль Пачино упал

Аль Пачино упал

sayidatynet

Аль Пачино упал

Аль Пачино упал

sayidatynet

Сама актриса в своем Инстаграм любит публиковать пикантные фото, в том числе и без одежды.

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

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