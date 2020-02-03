Мейтал Дохан: горячие фото молодой любовницы Аль Пачино

Легендарный Аль Пачино больше года встречается с израильской актрисой Мейтал Дохан, которая младше его на 39 лет.

79-летний голливудский актер впервые был замечен в компании артистки в осенью 2018 года. Тогда папарацци сфотографировали парочку на выходе из мебельного магазина Restoration Hardware в Голливуде.

Мейтал Дохан и Аль Пачино

2 февраля в Лондон на 73-ю церемонию вручения премии Британской кинотелеакадемии BAFTA-2020 Аль Пачино прибыл со своей возлюбленной, и с ним произошел конфуз. Актер потерял равновесие и упал, когда шел по красной дорожке. Мейтал пришлось его буквально подхватывать.

Аль Пачино упал sayidatynet

Аль Пачино упал sayidatynet

Сама актриса в своем Инстаграм любит публиковать пикантные фото, в том числе и без одежды.

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

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