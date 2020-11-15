Мейхер зажгла с 90-летним Чапкисом на "Танцях з зірками": они вызвали восторг. Видео

София Ковнир Люди 23:04, 15.11.2020 Обновлено: 23:47, 15.11.2020

В 12 выпуске шоу "Танці з зірками" украинская певица и участница проекта Надежда Мейхер исполнила зажигательный танец с известным хореографом Григорием Чапкисом.

Они удивили жюри и получили высокий балл за выступление. Видео опубликовано на YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Мейхер зажгла с 90-летним Чапкисом
Скриншот

Звезды исполнили зажигательную самбу под хит Despacito – Luis Fonsi. Они получили максимальную оценку – 30 балов.

Мейхер зажгла с 90-летним Чапкисом
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица, участница шоу "Танці з зірками" Надежда Мейхер впервые показала своих дочерей: 8-летнюю Анну и 5-летнюю Марию.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Минимальной пенсии в Украине едва хватит даже на еду – расчеты Минсоцполитики

У коронавируса нашли еще один тревожный симптом

Степанов в видеообращении: пройду COVID-19, как обычный пациент

Украинцы пожелали смерти Зинченко и его семье за ошибки в матче с Германией

В Харькове и на Сумщине выпал первый снег. Фото и видео