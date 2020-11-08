Мейхер впервые показала своих дочерей на "Танцях з зірками". Видео

Украинская певица, участница шоу "Танці з зірками" Надежда Мейхер впервые показала своих дочерей: 8-летнюю Анну и 5-летнюю Марию.

Так, девочки вместе с именитой матерью появились в прямом эфире танцевального проекта на канале "1+1", станцевав фольк и вызвав ажиотаж в зале. Видео опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Читайте все подробности 11 выпуска "Танців з зірками" по ссылке.

Семейное трио выступало под знаменитый трек певицы Нины Матвиенко "Квітка душа". Судьи проекта "Танці з зірками" пришли в восторг от чувственного танца Мейхер с дочками и поставили им максимальный балл – 40.

Пользователи сети также расхвалили певицу и ее дочек за выступление. Многие из них отметили, что номер передал всю любовь Надежды к своим детям.

Отметим, помимо двух дочерей Анны и Марии, 38-летняя Надежда Мейхер также воспитывает и 18-летнего сына Игоря от первого брака.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время седьмого эфира шоу "Танці з зірками" бывшие участницы группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос выполнили совместный танец пасодобль. В конце выступления женщины страстно поцеловались.